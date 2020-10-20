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Чапкіс назвав найкраще танго на "Танцях з зірками" за всю історію проекту (відео)

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 15:30
Чапкіс назвав найкраще танго на "Танцях з зірками" за всю історію проекту (відео) Григорій Чапкіс (скрін відео 1+1)
Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" дивують професійно поставленими номерами

"Танці з зірками" в останньому ефірі від 18 жовтня показали різноманітність стилів. Але їх об'єднало те, що всі вони запалювали під хіти Вєрки Сердючки в обробці, поки сама зірка разом з мамою сиділа в суддівському кріслі. Були і "історичні" номери - один з них особливо відзначив 92-річний балетмейстер Григорій Чапкіс.

Честі називатися кращим танго проекту удостоївся танець пристрасних Надії Мейхер і Кирила Васюка. Вони запалили паркет під хіт "Тук-тук-тук". Після того, як зал вибухнув оплесками, Чапкіс висловив свій захват танцю екс-"ВІА Гри" і її партнера.

"Є з чим порівняти! Це найкраще танго в порівнянні з тим, що я бачив тут. Це найкраще танго, яке тільки може бути!" - вигукував Чапкіс.

Надія Мейхер і Кирило Васюк, танго (відео: YouTube/Танці з зірками)

Користувачі мережі також високо оцінили танго, про що висловилися в коментарях.

  • "Дуже подобається Надія! І раніше як співачка, і як актриса в кіно, і зараз в Танцях з зірками. Розумниця, не зупиняється на досягнутому!
  • Партнер звісно у неї шикарний. Такий харизматичний. Найбільш запам'ятовується з усього чоловічого колективу;
  • Агонь! Браво! Пристрасть, емоція, пластика...Санта нервово заздрить...
  • Тільки заради цієї пари дивлюся шоу. Браво, як завжди чудово!" - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що восьмий ефір покинула пара Позитив - Юлія Сахневич. Вони пропустили другий випуск через коронавірус. І хоча Арам Арзуманян і Тоня Руденко вийшли за них на паркет, судді прийняли рішення, що екс-учаснику "Время и Стекло" прийшла пора "на вихід".

Зазначимо, що обіцяний глядачеві баттл між Катериною Кухар та Ольгою Фреймут провалився. Зірки анонсували битву за те, хто з них найсексуальніший, але на ділі все вийшло прісно і швидко. У мережі порівнюють танець головних скандалісток проекту з номером на дитячому ранку.

Крім того, у восьмому ефірі різко помінялися фаворити "Танців з зірками". Вперше зі старту сезону 2020, лідером турнірної таблиці став зірка-чоловік.

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