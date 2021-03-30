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Все частіше замислююся: Могилевська у сміливому вбранні засвітила білизну і заговорила про зміни

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 10:34
Все частіше замислююся: Могилевська у сміливому вбранні засвітила білизну і заговорила про зміни Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Наталя Могилевська з великим задоволенням експериментує з іміджем і дивує шанувальників зміною зачіски і кольору волосся. Вони щиро здивувалися, побачивши свою улюбленицю яскравою і водночас ніжною блондинкою. Проте, схоже, пошуки себе у артистки, як у будь-якої творчої людини, не закінчені, і вона вирішила знову піти дорогою змін.

Так, на сторінці Наталії в Instagram з'явилося нове фото, а разом з ним – опитування, який допоможе співачці зрозуміти, з яким кольором волосся їй краще.

Наталя поділилася весняним жіночним фото в ефектному образі. Вона поєднала в одному луці кілька тваринних принтів. Так, співачка віддала перевагу леопардовій спідниці, піджака кольору, що імітує забарвлення зебри, і розбавила сміливе поєднання класичною білою блузкою. Вона розстебнула кілька гудзиків зверху, засвітивши білизну.

Співачка вирішила зробити масштабне опитування шанувальників і уточнити, з яким кольором волосся їй краще, адже вона з задоволенням експериментує з іміджем і шукає себе.

"Все частіше замислююся про перехід у свій звичний коричневий колір, тільки за весь час так і не зрозуміла, який вам подобається більше. Блондинка чи шатенка? Даю завдання своєму менеджеру скласти підсумкову статистику по всім коментарям", - написала співачка.

Все частіше замислююся: Могилевська у сміливому вбранні засвітила білизну і заговорила про зміни

Наталія подумує про зміну іміджу (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думки фанів артистки розділилися. Хтось виступив за Наталію-шатенку, а комусь вона подобалася більше в образі блондинки.

  • Як на фото, дуже красиво
  • Шатенка
  • Блонд завжди молодить. Але як по мені, вам йде не самий світлий, середній, як на цьому фото
  • Шатенка тобі більше підходить, просто ще підібрати відтінок і макіяж і взагалі просто красуня
  • Блонд, він виділяє
  • Шатенка, він дуже органічний з вами і приємний
  • Однозначно блонд!
  • Як на фото дуже красиво і жіночно
  • Шатенка! Елегантність і природність Вам личить більше. Як кажуть - дорого-багато
  • Блондинка, так набагато молодше, і відразу стали свіже
  • А мені подобається ,коли легко змінюють колір волосся ,Вам красиво, і блонд, і шатен

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська заінтригувала фото у ванні.

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