Все частіше замислююся: Могилевська у сміливому вбранні засвітила білизну і заговорила про зміни
Наталя Могилевська з великим задоволенням експериментує з іміджем і дивує шанувальників зміною зачіски і кольору волосся. Вони щиро здивувалися, побачивши свою улюбленицю яскравою і водночас ніжною блондинкою. Проте, схоже, пошуки себе у артистки, як у будь-якої творчої людини, не закінчені, і вона вирішила знову піти дорогою змін.
Так, на сторінці Наталії в Instagram з'явилося нове фото, а разом з ним – опитування, який допоможе співачці зрозуміти, з яким кольором волосся їй краще.
Наталя поділилася весняним жіночним фото в ефектному образі. Вона поєднала в одному луці кілька тваринних принтів. Так, співачка віддала перевагу леопардовій спідниці, піджака кольору, що імітує забарвлення зебри, і розбавила сміливе поєднання класичною білою блузкою. Вона розстебнула кілька гудзиків зверху, засвітивши білизну.
Співачка вирішила зробити масштабне опитування шанувальників і уточнити, з яким кольором волосся їй краще, адже вона з задоволенням експериментує з іміджем і шукає себе.
"Все частіше замислююся про перехід у свій звичний коричневий колір, тільки за весь час так і не зрозуміла, який вам подобається більше. Блондинка чи шатенка? Даю завдання своєму менеджеру скласти підсумкову статистику по всім коментарям", - написала співачка.
Наталія подумує про зміну іміджу (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Думки фанів артистки розділилися. Хтось виступив за Наталію-шатенку, а комусь вона подобалася більше в образі блондинки.
- Як на фото, дуже красиво
- Шатенка
- Блонд завжди молодить. Але як по мені, вам йде не самий світлий, середній, як на цьому фото
- Шатенка тобі більше підходить, просто ще підібрати відтінок і макіяж і взагалі просто красуня
- Блонд, він виділяє
- Шатенка, він дуже органічний з вами і приємний
- Однозначно блонд!
- Як на фото дуже красиво і жіночно
- Шатенка! Елегантність і природність Вам личить більше. Як кажуть - дорого-багато
- Блондинка, так набагато молодше, і відразу стали свіже
- А мені подобається ,коли легко змінюють колір волосся ,Вам красиво, і блонд, і шатен
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська заінтригувала фото у ванні.