Кім Кардашьян розсекретила подробиці свого дня народження: приватний острів, розкішні розваги і дорогі подарунки

Це вражає!

Кім Кардашьян днями відзначила своє 40-річчя. До такої події зірка готувалася заздалегідь, знявшись у відвертій фотосесії і випустивши нову колекцію косметики. А ось її сестри подбали про вечірку, влаштувавши інстадіві сюрприз. Але, як виявилося, це була лише частина торжества. На другу сама Кім зібрала найближчих, щоб влаштувати їм щось несподіване. Зірка забрала всіх на приватний острів, щоб насолодитися усіма принадами красивого життя. Подробиці цього заходу знаменитість розсекретила кілька годин тому, від усієї душі подякувавши за можливість влаштувати щось подібне у часи коронавіруса.

Кім з розмахом відзначила 40-річчя (фото: instagram.com/kimkardashian)

"40 і відчуваю себе такою смиренною і благословенною. Немає жодного дня, який би я сприймала як належне, особливо в цей час, коли всім нам нагадують про речі, які дійсно мають значення. На свій день народження в цьому році я не можу придумати кращого способу провести його, ніж з деякими людьми, які допомогли мені стати тією жінкою, якою я є сьогодні. Я не думаю, що до COVID хто-небудь з нас дійсно цінував, якою простою розкішшю це було - мати можливість подорожувати і бути разом з родиною і друзями в безпечній обстановці. Після 2 тижнів багаторазових перевірок стану здоров'я і прохання всіх бути карантині, я здивувала своє найближче оточення поїздкою на приватний острів, де ми могли прикинутися, що все в порядку, хоча б на короткий час. Ми танцювали, катались на велосипедах, плавали біля китів, каталися на байдарках, дивилися фільм на пляжі і багато іншого. Я розумію, що для більшості людей це поки що недосяжне, тому в такі моменти я смиренно згадую про те, наскільки привілейоване моє життя. #це 40", - поділилася Кім.

На фото зірка позує в компанії сестер, друзів і близьких. Всі дівчата красуються в розкішних вбраннях, сама іменинниця вибрала золотисту сукню з розкльошеною спідницею і відвертим декольте. У сторіз Кім показала нічне купання в океані і розкішні декорації. Зрозуміло, що і без дорогих подарунків не обійшлося. Але Кім поки що не розповіла, що отримала на 40-річчя.

Нагадаємо, раніше Кім похвалилася, як розкішно вона виглядає у свої 40, показавши фото в крихітному бікіні.