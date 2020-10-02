Я людина сонця: Лілія Ребрик розкрила головну осінню традицію своєї родини

Телеведуча зізналася, що осінь - не найулюбленіша її пора

Телеведуча Лілія Ребрик - справжній заряд позитиву та енергії, а при цьому ще і володіє відмінним почуттям стилю. З приходом осені вона демонструє ефектні сезонні образи і ділиться корисними порадами в мережі.

При цьому, як зізналася артистка у своєму Instagram, це не найулюбленіша її пора і всі ці дощі, тумани і холодна погода нелегко їй даються. Але і тут Лілія змирилася і знаходить плюси у всьому, а допомагає їй як завжди кохана сім'я - чоловік Андрій Дикий і дочки Діана і Поліна.

Теледіва поділилася милим фото з прогулянки в осінньому лісі - на ній бежевий спортивний костюм і шкіряна курточка в тон. На обличчі Ребрик немає макіяжу, а волосся красиво розлітається на вітрі. Зірка розповіла, яка осіння традиція існує в їх сім'ї.

Лілія Ребрик підкорила стильним кежуал образом на осінь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Перший місяць осені точно вже позаду! Вересень - це вже ж як прощання з літом: лагідний, ще деколи спекотний, пахучий. А тепер осінь повністю вступає у свої права! Які у вас плани на цю осінь? Що такого традиційно обов‘язково робите прям кожної осені? Ну там - фотосесія у листі, збір каштанів з дітьми, пікнік у теплому светрі десь у лісі чи похід за грибами. Які у вас осінні традиції? Я ніколи не приховувала - мені осінь важко дається, я все ж людина весни, літа, тепла, сонця, квітів. Тому холодні ранки, іній на склі машини, тумани і дощі все ж не дуже моє. Але я ще й великий життєлюб, тож і з осінню таки примирилася! І, звісно, у нашої дикої сімейки є свої осінні традиції! Одна з таких - на початку жовтня, як би хто не був зайнятий, ми вибираємось вчотирьох на фотосесію. Відбувається це, як правило, неочікувано, заздалегідь не готуємось, фотографуємось самі, день обираємо сонячний, коли вже все покривається золотом і червоніє!" - поділилася Лілія.

Підписники ведучої почали ділитися своїми осінніми традиціями в коментарях, не забуваючи про компліменти для Ребрик.

Красиве фото)

Ви чарівна, обожнюю

Дуже гарна

А ми сьогодні грибів назбирали. Наші гості також, навіть дощик не злякав

Лілія Ребрик ти прекрасна

Не відчувається, що осінь потихеньку йде, вересень такий теплий був

А я навпаки - дуже люблю осінь. Для мене це час затишку, спокою, мрії. Такі фарби, що розумієш - не нами все створено. Це мої відчуття

Дуже люблю осінь, різнокольорові листя шурхотять під ногами,мене найбільше зачаровує якась для мене жовтнева тиша ,спокій ,люблю гуляти пішки, фотографуватися

Я теж людина весни, літа, тепла, квітів та сонця. Альо як тільки є теплі осінні, сонячні дні знаходжу час для прогулянки містом чи парком, в компанії з синами.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик запропонувала кілька цікавих ідей, чим зайнятися дощовим осіннім днем всією родиною.

Також повідомлялося, що Лілія Ребрик здивувала сумою першого гонорару і розповіла про знакову купівлю.