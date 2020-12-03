Я був валізою без ручки: екс-коханець Лободи розповів, чому вони розлучилися

Світлана Лобода у 2000-х роках зустрічалася з українським ведучим Геннадієм Попенком, який зараз став актором. Пара познайомилася на одному з корпоративів. Тоді Світлана співала в групі "Капучіно", а Гена був шоуменом.

Як розповів Попенко у програмі "Зоряний шлях", роман з Лободою тривав півтора року, а ініціював розставання сам він, адже розумів, що співачці потрібен хтось інший, а не він.

"Я був тим, ким я був. У мене була зарплата 300 доларів на каналі, а решта що міг знайти, бігав, заробляв. Тоді ще не було ніяких квартир, машин. Тоді життя було досить легке, але з планами та ідеями", - розповів актор.

За словами Попенко, він сам вирішив розлучитися, щоб відпустити Світлану далі. Так вони і пішли кожен своєю дорогою.

Геннадій Попенко зустрічався зі Світланою Лободою (фото: clutch.ua)

"Я бачив, що дівчині потрібен інший, їй треба розвиток, я не можу вкладати, а це специфічний бізнес, і коли поруч є чоловік, їй буде важче. Краще нехай йде, розвивається. Я був реально як камінь, прив'язаний до ноги, або валіза без ручки", - розговорився Попенко.

За словами колишнього коханого зірки, Лобода ніколи його не дорікала в нестачі коштів. Але він і сам все прекрасно розумів, тому прийняв це рішення.

Зазначимо, що у Попенко зараз є дружина, разом вони виховують доньку. Світлана Лобода виховує двох дочок, але зараз незаміжня.

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