Ченнінг Татум роздягнувся для обкладинки модного журналу і розповів про свій стиль

Про це актор розповів в інтерв'ю журналу V Man Magazine , проведеному приятелем і колегою по зйомках Ченнінга - Джоном Хіллом.

В інтерв'ю Татум повідав про Свою знову знайдену любов до моди, повідомивши, що він перейшов від носіння тільки білих футболок до того, щоб надіти "ще один костюм для іншого ток-шоу" в Лос-Анджелесі. Незважаючи на це актор відчував якесь незадоволення.

"Я намагався носити Balenciaga і все в такому дусі. Але я подумав:"це теж не я". Я взагалі не знаю, що зараз модно у молоді" - поділився Татум.

Татум розповів, що розлучився зі своїм минулим стилістом Мейв Рейлі і тепер працює з Ендрю Мукамалом, який також одягає 33-річну дівчину Ченнінга - актрису і модель Зої Кравіц. При цьому щодо стилю актор також прислухається до порад коханої і своїх друзів.

"Деякі близькі мені люди, такі як [Зої] і ти, говорили:" Чому ти просто не почнеш носити те, що тобі самому подобається? Чому не можеш просто бути собою?". Крім того, ви давали мені більш конкретні поради щодо стилю. Зараз я дійсно насолоджуюся пошуком свого образу за допомогою таких чудових консультантів" - сказав актор своєму колезі Джону Хіллу, який виступив в якості інтерв'юера.

Раніше Татум зізнавався, що Кравіц переконала його відмовитися від взуття бренду Crocs. Також він звертався за модними порадами до її колишнього вітчима Джейсона Момоа.

Також Татум пройшовся і по своїх колег по цеху. Ченнінг розповів, що зараз його улюбленим актором є Деніел Редкліф. А Бреда Пітта назвав "веселим", заявивши що у того є відмінний комедійний талант.