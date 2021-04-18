Я була чесною до кінця: учасниця "Холостяк-11" прокоментувала виліт з проекту

16 квітня відбувся сьомий випуск 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк". На Церемонії троянд головний герой Михайло Заливако попрощався з Юлією Карнаух - йому здалося, що вона не впевнена в собі і не готова самостійно вступати у нове життя. Дівчина прокоментувала свій відхід з проекту і зазначила, що завжди була чесною і щирою.

Вона зізналася, що спочатку на проекті дійсно постійно шукала підступ - але це було не через невпевненість в собі.



"Так, йдучи на цей проект спочатку я не вірила в те, що можу відкритися там. Я шукала в кожному русі підступ, з кожної церемонією думала, що піду. Але я думала так не тому, що невпевнена в собі була, а тому, що людина, яка стала мені цікавою, могла до кінця неправильно мене зрозуміти. Адже я завжди була чесна з ним і розуміла, що надмірна моя щирість і відкритість можуть показати мене з не дуже вдалого боку можливо. Час був обмежений і подати себе, своє життя та свій внутрішній світ, перебуваючи в певних рамках - це складно", - зазначила Карнаух.

Учасниця зізналася, що по-справжньому відкрилася Холостяку і в неї були до нього почуття.



"Я знаю, чого хочу! І я хотіла, щоб це побачив і чоловік поруч зі мною. Я відкрила своє серце і не побоялася цього. Я підпустила близько людину до себе. А по-іншому і не змогла. Тоді навіщо це все потрібно було?.. В той вечір я відчула розчарування, коли мені було сказано, що справжня, щира, готова на стосунки і сім'ю, але..." - розповіла дівчина.

Карнаух Юлія залишила шоу "Холостяк-11" після 7 випуску (фото: instagram.com/julia_lukovskaya_)

При цьому Юлія зрозуміла причини події і зробила висновки. Вона не шкодує про такий досвід і не ображається на Заливако.



"Цей проект для мене в першу чергу про стосунки. А стосунки для мене - це бути чесним. Я була чесна перед Мішею до кінця. І не шкодую про це. А відносини це та підтримка, про яку я так часто згадувала. Коли бачиш кохані очі, які говорять тобі "Я з тобою!", коли все і всі проти тебе. Мені цього достатньо, щоб іноді відчувати себе слабкою жінкою в кінці кінців. Нести відповідальність за себе і своє життя я можу, мені не звикати. Мова про інше адже йшла... Я для себе зрозуміла причини, чому все так вийшло і зробила висновки. Я рада, що була там. І рада, що був Міша там. Він дав мені можливість бути такою, яка я є. У мене немає почуття образи до нього. Тільки подяка", - зізналася Карнаух.

Вона також подякувала своїм шанувальникам і команді проекту за підтримку.



"Але найбільше мені дуже приємна ваша колосальна підтримка, мої хороші!!! Я читаю кожне смс і в мене сльози від того, як тепло ви мене прийняли. Ви всі неймовірно прекрасні!!! Спасибі вам величезне! Також я вдячна всій команді проекту "Холостяк" за те, що вибрали мене, побачили, що мені потрібно було бути саме в цьому сезоні. Я ні краплі не шкодую, що прийшла тоді на кастинг! Я прожила цікавий час для себе! І найголовніше, що я зрозуміла - Я гідна! І попереду у мене нове світле майбутнє", - підсумувала Юлія.