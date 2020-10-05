Не чесно: Гвоздєва прокоментувала дискваліфікацію Винника та Шоптенко на Танцях з зірками 2020

Ілона висловилася про виліт з шоу пари Винника та Шоптенко

У шостому ефірі шоу "Танці з зірками 2020" від 4 жовтня залишила не одна, а відразу дві пари. Після глядацького голосування пішли Тарас Цимбалюк та Яна Заєць, а також суддів за правилами проекту довелося дискваліфікувати хворих коронавірусом Олега Винника та Олену Шоптенко, що стало неприємним сюрпризом для армії шанувальників співака. Свою точку зору висловила і хореограф Ілона Гвоздьова. Вона залишила кілька коментарів на сторінці Шоптенко в Instagram.

Партнерка Винника залишила під своїм фото з співаком короткий і ємний коментар: "На жаль".

Шоптенко та Винник покинули шостий ефір "Танців з зірками 2020" після дискваліфікації (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Ілона тут же прокоментувала вердикт суддів. Вона порахувала рішення дискваліфікувати Олега і Олену не справедливим. "Не чесно", - вважає Гвоздєва, а також пояснила свою точку зору.

"Бо це дві пари дні тижня були на COVID їх ніхто не дискваліфікував", - написала Ілона з відсиланням до Ольги Фреймут та Іллі Падзіна, а також Дарини Петрожицкої та Ігоря Гелуненко, які також перехворіли коронавірусною інфекцією, але танцювали в запису.

"Аленчик, зате тепер всі переможці минулих сезонів сидять по домівках і дали дорогу і шанс іншим перемогти. Тепер ми точно їм не заважаємо все. Ні ти,ні я,ні Женя Кіт", - підбадьорила Ілона колегу.

"Твоє шоу ще попереду! Головне-видужуй!" - залишив коментар під знімком Кіт. "Це правда. Євгене, дякую тобі велике!" - звернулася до колеги Алена.

Також Гвоздєва записала відео з розбором шостого ефіру "Танців з зірками 2020" і виставила власні оцінки парам, а також знову заговорила про Шоптенко і Винника

"Шкода, що правила для всіх однакові. Я сподіваюся, що ми побачимо їх в наступному сезоні, і це буде бомба", - переконана Ілона.

До речі, Олег Винник теж прокоментував свій вимушений виліт із проекту, а також повідомив про самопочуття. "Друзі, колеги, дорогі мої глядачі і слухачі, ще раз дякую вам за підтримку і побажання швидше одужувати. Мені вже значно краще, продовжую лікуватися. Прикро залишати паркет через хворобу, однак, це життя. Олена Шоптенко, тримайся, ми все подолаємо", - підбадьорив він свою екс-партнерку.

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко розповіла. як протікає її хвороба.