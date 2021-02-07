Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові
Українська ведуча Леся Нікітюк зізнається, що її серце "поки не вільне". Тому виною - її минулі відносини, хоча, за словами Лесі, вона не впевнена, що той зв'язок позаду. Тож фото з ефектним чоловіком у соцмережі Нікітюк шокували деяких її фоловерів.
Виявляється, чоловік на фото - ніякий не таємничий незнайомець, а також ведучий - водій Лесиної "LE Маршрутки". Сьогодні Ігор Новинчук святкує свій день народження.
"Друзяшки, сьогодні в Богдановича день народження! Гортайте фотки і залайкайте цього доброго і ефектного чоловіка. P. S. З Днем Народження! Люблю! Чисть картоплю, я виїжджаю", - написала Леся під фото.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)
Шанувальники ведучої, як завжди, захопилися її фігурою і похвалили її почуття гумору.
- Леся - ви прекрасні! Ваш гумор - діамант!
- Це вже серіал треба знімати про Ноги. Ви - прекрасна
- Мужик красень
Леся вже, напевно, звикла, що кожного чоловіка, з яким вона з'являється на публіці, тут же приписують їй "в нареченого". Шанувальники Нікітюк практично під кожним Лесіним постом у соцмережі бажають їй знайти свою другу половинку. Лесю навіть звуть стати новою учасницею шоу "Холостячка".
Нагадаємо, Леся Нікітюк нещодавно провела відпустку на Мальдівах. Знімок, на якому ведуча позує в напівпрозорому купальнику на березі океану, порівняли з роботами відомої супермоделі Сінді Кроуфорд. Подробиці - тут.