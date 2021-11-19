З чистого аркуша: 5 зірок, які після розставання кардинально змінили образ

Якщо жінка змінює стрижку, значить, скоро вона змінить життя, йдеться у відомому всім виразі. Судячи з усього, так і міркували знаменитості з нашої добірки, які після змін на особистому фронті кардинально поміняли стиль.

Джіджі Хадід

На піку кар'єри супермодель Джіджі Хадід була блондинкою. Колір волосся дівчина поміняла зовсім недавно, коли вже народила від свого коханого Зейна Маліка дочку. Такі зміни збіглися з бажанням Джіджі злегка відсторонитися від роботи: зйомки і покази вона відклала, вирішивши зайнятися вихованням дочки і сім'єю. Темно-русявий з рижінкой відтінок волосся виглядає на моделі дуже гармонійно. Але в той же час немов говорить про те, що вона не хоче привертати уваги.

І ось після скандального розставання з батьком своєї дитини старша з сестер Хадід повернулася до активного життя. Дівчина знову почала вести соцмережі і стала відвідувати ток-шоу. А тепер і кардинально змінила стиль. Днями Джіджі зробила коротку чубок, а волосся перефарбувала в більш темний колір.

Джіджі Хадід почала нове життя (фото: instagram.com/gigihadid)

Селена Гомес

Селена Гомес і Джастін Бібер безліч разів сходилися і розходилися. Останнє возз'єднання пари відбулося на початку 2018-го року. Але незабаром після цього музикант знайшов собі нове кохання - Хейлі Бібер, яка вже через кілька місяців стала його дружиною.

Селена переживала цю новину дуже болісно. Але незабаром вирішила йти своїм шляхом. Причому в новому стилі - копицю темно-каштанового волосся вона змінила на подовжений боб. Тепер співачка часто експериментує з кольорами і формами.

Селена Гомес повернулася до життя з новим стилем (фото: instagram.com/selenagomez)

Дженніфер Лопес

У минулому році співачка і актриса Дженніфер Лопес розійшлася зі своїм коханим Алексом Родрігесом, так і не дочекавшись весілля. Щоб залікувати рани, вона стала зустрічатися зі своїм старим другом, екс-бойфрендом Беном Аффлеком. Пара стала проводити домашні посиденьки, потім поїхала на гірськолижний курорт, а згодом і зовсім перехотіла розлучатися.

Новий роман подіяв на Джей Ло чарівним чином - вона помітно погарнішала і розцвіла. І хоча вона не змінювала кардинально стиль (хіба що для зйомок), але зробила волосся довше і пофарбувала в новий відтінок з золотистими переливами. Та й розкішних укладок в повсякденному житті співачки стало набагато більше!

Джей Ло помітно погарнішала (фото: instagram.com/jlo)

Кеті Перрі

Зрозуміло, зміна зачіски у Кеті - досить часте явище. Але зі змінами в особистому житті до арсеналу образів зірки завжди додавався ще один імідж. Так було після розставання з її чоловіком Расселлом брендом. Перш ніж почати роман з Джоном Мейєром, епатажна співачка зробила коротку стрижку. А перед тим як зустріла свого нинішнього чоловіка, актора Орландо Блума, стала більш жіночною і ніжною.

Кеті Перрі з Орландо Блумом стала більш жіночною (фото: instagram.com/katyperry)

Ніколь Потуральскі

Бред Пітт і Ніколь Потуральскі зустрічалися всього кілька місяців, але їх роман став один з найяскравіших за 2020-й рік. Актор возив нову кохану в свій особняк, де вони з Джолі одружилися, а також, за чутками, хотів зробити з німецької моделі нову голлівудську зірку. Але доля розпорядилася інакше - пара розійшлася. Ніколь довго не сумувала - в Німеччині у неї залишився чоловік, син і маса справ. Але виявилося, розрив дався їй не так і легко.

Дівчина буквально відразу після розставання з Піттом почала експерименти з зачісками. Найбільш кардинальним її перевтіленням став образ довговолосої блондинки з чубчиком. Правда, пізніше модель зізналася, що це було задумано для зйомки.

Ніколь Потуральскі повернулася до свого іміджу (фото: instagram.com/nico.potur)