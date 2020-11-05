З чистого аркуша: колишня дівчина Бреда Пітта кардинально змінила зовнішність

Модель зважилася на кардинальне перевтілення

Бред Пітт і Ніколь Потуральскиі стали однією з найяскравіших пар останніх місяців. І хоча відносини голлівудського серцеїда і молодої моделі були недовгими, про них ще довго будуть говорити в пресі. Тим більше, що 27-річна Ніколь зуміла за цей період різко підвищити інтерес до своєї сторінки в мережі Instagram. Тепер фанати пильно стежать за кожним кроком вже колишньої коханої Бреда Пітта, намагаючись знайти там натяки на возз'єднання чи, як мінімум, зрозуміти, що відбувається в душі красуні у зв'язку з розривом.



Новий образ Ніколь (фото: instagram.com/nico.potur)

Кілька годин тому дівчина дала новий привід обговорити себе. Вона запостила у своїх сторіз відео, де приміряла нову зачіску. Замість гладкого русявого волосся Ніколь з'явилася з пишним золотистим. Такий імідж напевно вона приміряла для зйомки. Тим не менш, шанувальники вирішили, що Ніколь хоче змін і намагається втішити себе б'юті-експериментами. Справа в тому, що нещодавно дівчина написала у своєму блозі фразу "Затримайся тут на довше", яку тут "адресували" Пітту. Втім, сама Потуральскі не виглядає сумною і загубленою. У сторіз дівчина запостила свої ранкові танці по дому, а також прогулянки осінніми вулицями.

Ніколь Потуральскі з натуральнім відтінком (фото: instagram.com/nico.potur)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ніколь Потуральскі за допомогою соцмереж висловила своє ставлення до екс-дружини Бреда Пітта - Анджеліні Джолі. Як сказала модель у відповідь на хейтерство користувачів мережі: "Я нікого не ненавиджу".