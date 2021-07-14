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"Що буде далі?" Катя Осадча в "кавуновій" сукні заінтригувала шанувальників

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Середа 14 липня 2021 13:19
"Що буде далі?" Катя Осадча в "кавуновій" сукні заінтригувала шанувальників Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча насолоджується літом і своїм прекрасним становищем - ведуча чекає третю дитину. Вона намагається якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, не відмовляється від активностей і, звичайно, улюбленої роботу. Нещодавно ведуча влаштувала фотосет в лавандовому полі і підкорила французьким шиком. Тепер же вона вирішила брати шанувальників оригінальністю.

Катя показала в Instagram фото, зроблене ще під час відпочинку в Туреччині.

На ведучу приміряють кавунове плаття - скибкою кавуна трикуної форми прикрили фігуру теледіви в купальнику, вийшло орігінаальне літне вбрання. Катя позує на білосніжній яхті серед мальовничих пейзажів.

"Черешня закінчується, чекаємо кавуни", - підписала знімок вона.

&quot;Що буде далі?&quot; Катя Осадча в &quot;кавуновій&quot; сукні заінтригувала шанувальників

Катя захопила оригінальним сезонним вбранням (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили літній образ ведучої і закидали її компліментами.

  • Класне фото
  • Фото просто вогонь. Ви диво
  • Яке гарне плаття
  • Були цікаві капелюшки, тепер цікаві сукні пішли. Що буде далі?
  • Катерина завжди прекрасна .... Хоч з черешнями, хоч з кавуном
  • Стильний образ
  • Катя у своєму форматі
  • Красиве платтячко

Зараз теледіва релаксує вдома і читає нові книжкові знахідки, якими із задоволенням ділитися з шанувальниками в сторіс.

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зворушив літнім активним вихідним з сином Ванею. Улюблені чоловіки Каті в кінці дня вирушили з квітами зустрічати її в аеропорту.

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Катя Осадча
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