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"Що, не схудла?" Нікітюк з Притулою постригли Могилевську в сльозах після програшу суперечки

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Субота 26 червня 2021 20:19
"Що, не схудла?" Нікітюк з Притулою постригли Могилевську в сльозах після програшу суперечки Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Styler

Наталія Могилевська нещодавно пішла на ризикований крок – вона уклала парі з фітнес-тренером Анітою Луценко на очах у всієї мережі і пообіцяла, що до 26 червня схудне до бажаної позначки, а саме - на 4 кг від поточної ваги. І ось, настав день ставати на ваги і звітувати про виконану роботу. Виявилося, що, незважаючи на всі зусилля і дотримання схеми харчування від дієтолога, артистці до потрібного результату не вистачило ... скинути 300 грам! У разі програшу вона пообіцяла постригтися налисо.

Розпрощатися зірці з волоссям допомогли Леся Нікітюк і Сергій Притула, а сам процес співачка показу на відео в Instagram.

Дійство відбувається у студії програми " Хто зверху?". Ведучі шоу вирішили, не церемонячись, позбавити Наталію білявих локонів.

"Я б хотіла прокоментувати це, але у мене немає слів. Дивіться відео", - коротко підписала ролик Наталя.

"Ну що, Могилевська, не схудла?" - суворо запитує у виконавиці Леся в ошатній вечірній сукні.

"Що ти з нею розмовляєш? Стрижи!" - звернувся Сергій до своєї співведучої.

"Блін, коротше! Не треба! Не треба, будь ласка!" - благала засмучена зірка.

Дійство супроводжується дуетним виконанням Лесею та Сергієм української народної пісні "Горіла сосна, палала".

Підписники співачки відразу припустили, що на ній перука, а дійство в кадрі - постановочне.

  • Накладний тресс, але задумка сюжету чудова
  • А мені здається, це жарт
  • Це перука?
  • Шкода перуку
  • Видно, що не своє волосся обрізають

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк різко відреагувала на звинувачення у змінах в собі.

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Наталя Могилевська Леся Нікітюк Сергій Притула
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