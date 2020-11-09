Чудова сім'я: Ілона Гвоздьова захопила фанатів зворушливими знімками з мамою

Хореограф захопила мережу мудрістю

Ілона Гвоздьова зізналася, кого вважає фаворитами на "Танцях з зірками 2020", а сама танцівниця і хореограф поки що повністю зосередилася на сім'ї. Ілона нещодавно стала мамою вдруге, у неї народився син Домінік. Весь вільний час хореографа тепер належить цьому хлопцеві.

А ось якою мамою Ілона хоче бути для своїх дітей, вона розповіла у своєму мікроблозі. Свою розповідь Гвоздєва проілюструвала зворушливими знімками зі своєю сім'єю, на одному чорно-білому фото Ілона з братом ще зовсім крихітки, а мама і тато танцівниці молоді. На інших знімках Ілона вже доросла з красунею-мамою, внучка Рія теж тут, на одному з фото.

Ілона Гвоздьова та її родина (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Повинна бути Мама тобі подругою? Не знаю як вас, але мене це питання мучив все життя, до тих пір поки сама не стала мамою.

Я вважаю, що Мама - це та жінка, яка повинна завжди залишатися авторитетом, прикладом для наслідування, яка завжди допоможе мудрою порадою, поділитися життєвим досвідом, але при цьому:

відчуває межі

не повчає

не токсична

не змагається з донькою

не намагається зліпити з дочки те, чого сама не домоглася

Це особисто моя думка і саме так я буду намагатися вибудовувати відносини зі своєю дочкою, а як думаєте ви?", - написала Ілона

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова шокувала шанувальників нафарбованим обличчям.