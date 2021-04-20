Такі чудесні: MONATIK відобразив важливу подію в житті сина
Популярний український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) довгий час не показував обличчя своїх синів, проте в честь свого 35-річного ювілею нарешті зробив це. Тепер артист радує шанувальників знімками з дітьми - так, він поділився чарівним фото зі старшим синочком Данилом.
Миле фото з малюком Монатік опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Так, Дмитро позує в темно-сірому класичному костюмі. Він сидить на дивані, а малюк стоїть позаду батька, ніжно обіймаючи його за шию.
MONATIK підкорив ніжним фото зі старшим сином Данилом (фото: instagram.com/monatik_official)
На ще одному фото знято крупним планом обличчя 5-річного Данила - він з гордістю демонструє перший зуб, що випав.
MONATIK похвалився, що у його сина випав перший зуб (фото: instagram.com/monatik_official)
Саме цю важливу подію і вирішив зафіксувати його зоряний батько.
"Я такий щасливий! Хочу зафіксувати цей день тут! У Дані випав перший зуб! Прямо в день народження моєї улюбленої бабусі, яка перечитала мені всі казки світу і подарувала віру в хеппі-енди! Прекрасна дата для того, щоб дізнатися справжню магію зубної феї", – підписав зворушливе фото співак.
В коментарях прихильники вітають Монатіка з цією чудовою подією та розчулюються малюкові, відзначаючи, що він дуже схожий на тата.
- Які ви чудові
- Ну що це за булочка!
- Вітаааааю!!! Це прекрасна дата! Я сама завдяки моїм дорогим батькам, дуже довго вірила в чудеса. І це так прекрасно
- Красунчики. Діма, на вас завжди приємно дивитися, синулька симпатяга, як і тато
- Щастя
- З першою феєю
- Такі сильно красиві
- Яке милашество. Чудовий малюк, схожий на тата
- Який він гарний!
- Як схожі
- Копія тато, вітаю
- Як це мило
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