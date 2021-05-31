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Чуттєва і свавільна: Мейхер в боді і сітчастих колготках викликала фурор в мережі

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Понеділок 31 травня 2021 18:48
Чуттєва і свавільна: Мейхер в боді і сітчастих колготках викликала фурор в мережі Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)
Автор: Lite

Надія Мейхер вміє завести мережу з півоберта: її гарячі фото як і раніше розбурхують шанувальників, хоч зірка давно покинула ряди "ВІА Гри", а мудрі філоофські міркування зачіпають найтонші струни душі шанувальників багатогранної знаменитості.

Новий відвертий кадр в Instagram нікого не залишив байдужим. Ще б пак! Надія з'явилася на фотолистівці в пікантному образі - вона одягалася в ефектне боді, сітчасті колготики і встала на пуанти.

Ефектний чорно-білий кадр Надія супроводила серйозним філософським постом-посилом. Вона замотивувала оптимістичним поглядом на пошук власного життєвого шляху.

"Наше майбутнє, це впевненість у вчинках, думках, мріях, подіях, що залишили яскравий відбиток минулого... Але навіть якщо щось не збувається - головне проаналізувати, відчути: це тому, що не вистачало впевненості, або тому, що Вам був наданий більш цікавий шлях - Ваш шлях. Це не означає, що він буде легше (найчастіше, він супроводжується безліччю складнощів), але це означає, що він дасть Вам можливість не тільки максимально розвинути Ваш потенціал, але отримати справжнє задоволення, а спостерігає - поштовх і натхнення. Наше майбутнє-це можливість тут і зараз стати господарем своєї долі..."- запевнила мудра артистка.

Чуттєва і свавільна: Мейхер в боді і сітчастих колготках викликала фурор в мережі

Надія Мейхер захопила пікантним образом (фото: instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники артистки захопилися її мудрістю і тонким сприйняттям життя, і не змогли встояти перед атмосферним кадром. Під постом колеги навіть відзначилися екс-"віагрянки" Альбіна Джанабаєва і Меседа Багаудінова.

  • Милуюся вашою натуральністю. Ви справжня
  • Неперевершена
  • Вам з довгим волоссям дуже красиво
  • Дуже красива і чуттєва, і свавільна
  • Просто красуня
  • Ноги точені
  • Шикарна
  • Вогонь
  • Чудове фото! І ви Надія - приголомшлива!

Нагадаємо, що раніше Надія Мейхер зворушила зверненням до батьків.

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