Чуттєва і свавільна: Мейхер в боді і сітчастих колготках викликала фурор в мережі

Новий відвертий кадр в Instagram нікого не залишив байдужим. Ще б пак! Надія з'явилася на фотолистівці в пікантному образі - вона одягалася в ефектне боді, сітчасті колготики і встала на пуанти.

Ефектний чорно-білий кадр Надія супроводила серйозним філософським постом-посилом. Вона замотивувала оптимістичним поглядом на пошук власного життєвого шляху.

"Наше майбутнє, це впевненість у вчинках, думках, мріях, подіях, що залишили яскравий відбиток минулого... Але навіть якщо щось не збувається - головне проаналізувати, відчути: це тому, що не вистачало впевненості, або тому, що Вам був наданий більш цікавий шлях - Ваш шлях. Це не означає, що він буде легше (найчастіше, він супроводжується безліччю складнощів), але це означає, що він дасть Вам можливість не тільки максимально розвинути Ваш потенціал, але отримати справжнє задоволення, а спостерігає - поштовх і натхнення. Наше майбутнє-це можливість тут і зараз стати господарем своєї долі..."- запевнила мудра артистка.

Надія Мейхер захопила пікантним образом (фото: instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники артистки захопилися її мудрістю і тонким сприйняттям життя, і не змогли встояти перед атмосферним кадром. Під постом колеги навіть відзначилися екс-"віагрянки" Альбіна Джанабаєва і Меседа Багаудінова.