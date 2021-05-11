Відчуваю наближення хейта: дочка Полякової в міні з висунутим язиком спровокувала мережу

Маша Полякова, старша дочка Олі Полякової, як і її мама вміє інтригувати підписників і ділиться часом досить провокативними кадрами в своєму фотоблозі. Наприклад, якось під час прогулянки по нічному центру столиці вона показала непристойний жест в камеру, за що нарвалася на критику в мережі. Втім, життєрадісна Маша не сумує і не боїться висловлювань недоброзичливців.

Вона опублікувала у фотоблозі Instagram свіже фото і вирішила трохи подражнити фоловерів.

Машу знімають зі спини, вона повернулася в профіль і показує язик. На дівчині стильний аутфіт - джинсова куртка з написом, коротка картата спідниця і трендові чоботи на масивній платформі.

Судячи з урбаністичного пейзажу, дівчина фотографується в історичному центрі столиці. Це не дивно, адже вона живе в самому серці Києва і вчитися також в центрі.

"Прекрасний сонячний день, щоб погуляти. Ух, відчуваю наближення Хейта про ніс", - написала Маша під знімком.

Маша поділилася яскравим кадром у центрі Києва (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Красуня з язиком", – відреагувала на провокаційний знімок онучки її бабуся Світлана.

Підписники Маші запевнили її, що вона виглядає відмінно, але не обійшлося і без зауважень на адресу дівчини.