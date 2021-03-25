Ніби я невидимка: Василиса Фролова здивувала визнанням про життя після пологів

Українська телеведуча і актриса Василиса Фролова поділилася пікантним фото, зробленим під час вагітності, на якому вона позувала напівоголеною. Також зірка розповіла, як змінилося її життя і відчуття після народження сина .

На фото Василиса позує в прозорій сукні-сітці і сріблястому плащі, виставивши на огляд свій вагітний живіт. Завершує образ масивне кольє на шиї ведучої.

Фролова зізналася, що їй дуже подобалося бути вагітною і вона з теплотою згадує той стан.

"Хочу попередити відразу, це рекламний пост. І я рекламую вагітність. Стан, при якому визначено за все моє (ви в курсі, не таке вже й маленьке) життя було офигеннее всього. Я всім була задоволена, більш ніж задоволена, випромінювала таку кількість світла, що на мені можна було заряджати батарейки. І це була не порожня блаженність, а конкретний такий потік сильної світлої енергії, яка називається нове життя. Очі світилися, посміхалася усьому, проблеми вирішувалися легко, все - абсолютний кайф", - розповіла знаменитість.

Василіса Фролова показала себе вагітної (фото: instagram.com/vasyafrolova)

А от після пологів, за словами артистки, відчуття у неї зовсім інші.

"Вчора вперше за два тижні я вийшла ненадовго на вулицю сама. Відчуття такі, ніби у мене відірвали руки-ноги і викотили зовсім легке, взагалі не моє тіло на проїжджу частину, а повз пролітають машини, які мене не помічають. І ось мене-невагому ганяє вітер по дорозі, а мене й не бачить ніхто", - поділилася новоспечена мама.

А вся справа в тому, що вона встигла звикнути до особливого ставлення до неї під час вагітності.

"Я вже так звикла ходити з животом і відчувати реакцію оточуючих, хай навіть підсвідомо, люди якщо не явно поступалися мені місце в черзі, але рефлекторно вели себе більш обережно і шанобливо чи що. Так от, виявилося, що до цього я звикла. Ясна річ, як і до всього хорошого. І звичайно, в мить опинившись без звичних привілеїв, організм почав чинити опір, а гормони ще підсобили. З одного боку, повна свобода і легкість, а з інший, ніби я невидимка... Ось і здрастуй, baby blues", - відверто зізналася Василиса.

В кінці вона знову згадала про прекрасний час "очікування чуда".

"Сумно, що у нас немає соціальних програм, які розповідають про те, який кайф бути вагітною. І демографічна статистика, може, була б не такою жахливою. Я знімалася б в цій рекламі не те щоб безкоштовно, ще б сама приплачувала. Навколо тільки й розмов про те, як би легше пережити це "особливе становище", а про те , що це квінтесенція жіночого буття якось замало", - підсумувала Фролова.