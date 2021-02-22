Не відчуваю тіла: виснажена Каменських стурбувала мережу зізнанням

Настя Каменських приступила до активної роботи і обороти зменшувати не збирається. Вона підготувала для шанувальників сюрприз – новий кліп, зйомки якого щойно закінчила.

Звичайно, співачка дуже втомилася і виснажилася. Вона поскаржилася на свій стан. На домашньому фото помітно втомлена артистка без макіяжу в зручному трикотажному домашньому платті повідомила, як себе почуває після виснажливих зйомок.

"Я вижила! Знімали більше доби! Не відчуваю тіла, але це буде бомба", - заінтригувала прихильників зірка.

Настя після зйомок втомлена, але щаслива (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона також показала постільний кадр і повідомила, що їй зовсім не хочеться вставати.

"Наїлася шоколаду і існую сьогодні тільки горизонтально", - відзвітувала перед фанами Настя.

Настя зізналася, що не збирається залишати диван (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка похвалилася своїм манікюром з екстремально довгими нігтями ніжно-рожевого кольору з нейл-артом. Манікюр вона зробила для зйомок заздалегідь, але повідомила, що з ними дуже незручно в повсякденному житті. "Якби ви бачили, як я готувала з ними сніданок – видовище не для вразливих! Я не знаю, як дівчатка живуть з такою довжиною. Так, це красиво, але дуже незручно. Я коли після концерту вмивалася, то думала, що виколю собі очі", – поділилася враженнями Настя.

"Мрію зняти цю красу. Так, шкода, вдома немає плоскогубців. Статус – нездужання. Поїхати до майстра – не варіант", - повідомила втомлена зірка.

Настя похвалилася манікюром (фото: instagram.com/kamenskux)