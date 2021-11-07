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Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

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Неділя 07 листопада 2021 19:00
Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан Михайло Заливако та Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Styler

Холостяк 11 Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан залишилися разом після проекту і будують гармонійні стосунки. Дівчина висловилася про свої романтику з другою половинкою, шляхи до себе і комплекси з дитинства. Пара зізнається, що обожнює подорожувати. Зараз Анна і Михайло вирушили відпочивати на Закарпаття. Хоча погода і видалася дощовою, але це нітрохи не зіпсувало настрій парочці. Вони вирішили поспілкуватися з підписниками і розповісти про шлях саморозвитку і пізнання себе, щоб побудувати здорові і гармонійні відносини.

Так, Михайлу часто пишуть про те, що йому пощастило зустріти другу половинку на проекті, але він згоден з цим твердженням лише частково. Свою позицію чоловік озвучив в Instagram.

"Так, те, що ми опинилися з Анею в потрібний час в потрібному місці – це правда, але те, що ми разом живемо, те, що у нас такі відносини – далеко не везіння. Це результат нашої роботи над самими собою. З двох сторін - і моєї, і Аніної", - стверджує Михайло.

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Скріншот (instagram.com/kanyeeebear)

За словами бізнесмена, до зустрічі у молодих людей був непростий і довгий шлях до самоцінності і самопізнання.

"Завдяки цьому ми зустрілися на проекті з усвідомленим і правильно збудованим фундаментом. Якщо у людини не опрацьована самооцінка та інші складові особистості, то де б вона не опинилася, їй "не пощастить", - пояснив свою позицію Холостяк 11.

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Скріншот (instagram.com/kanyeeebear)

Анна підтвердила слова свого коханого. Вона зазначила, що опрацьовувала негативні життєві сценарії з психологом, щоб вони більше не повторювалися. Після хворобливих відносин їй довелося заново відбудовувати самооцінку і шукати шлях до себе.

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Далеко не везіння: Холостяк 11 розкрив правду про свої стосунки з Богдан

Скріншот (instagram.com/hannastorozhuk)

Нагадаємо, що раніше Анна Богдан і Михайло Заливако станцювали весільний вальс на "Танцях з зірками 2021" і заінтригували заявами про участь у проекті.

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