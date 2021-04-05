Не дали відключитися: Сергій Бабкін терміново потрапив у лікарню з травмою

Сергій Бабкін в лютому зробив офтальмологічну операцію у Відні, яка пройшла у два етапи, і тепер відновлюється в Україні. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, музикант встигав активно працювати, наприклад, став тренером "Ліги сміху" і випустив новий трек. Але ось, у артиста знову сталася халепа – він травмував голову під час поїздки на велосипеді.

Співак вперше в житті необачно не вдягнув шолом і відправився на велопрогулянку без засобів захисту. Подробицями інциденту він поділився в Instagram .

Сергій опублікувавши фото з лікарні, на якому чітко видно пластир на голові в місці удару, і повідомив шанувальникам деякі деталі того, що сталося. Музикант запевнив, що зараз почуває себе нормально, а все завдяки вірним і турботливим друзям. Саме вони не дали йому втратити свідомість і терміново викликали швидку допомогу.

"Таких помилок я більше робити не буду і вам не раджу. Бережіть себе", - звернувся до фанів артист.

Скріншот фото (instagram.com/babkin_official)

Варто зазначити, що Сергій любить різні активності, загартовується, бігає навіть у мороз, займається йогою і медетаціями. Якось він зізнався, як почав загартовуватися і дав поради тим, хто хоче повторити його досвід.

Вперше співак пірнув в ополонку випадково, після второга разу захворів і лише третій раз, коли занурився з однодумцями, увінчався успіхом. Тому артист радить починати загартування в компанії, а не поодинці.