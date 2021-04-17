ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Далі – більше: зухвала Леся Нікітюк в одній шкірянці показала пружні стегна

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 11:07
Далі – більше: зухвала Леся Нікітюк в одній шкірянці показала пружні стегна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк не дає шанувальникам занудьгувати під час локдауну. Ведуча ділиться своїми архівними фото і показує, як виглядала в шкільні та юнацькі роки, а також не залишає їм простору для фантазії, публікуючи вельми провокаційні знімки.

Наприклад, Леді Ле запостила в Instagram сміливі кадри, на яких позує в одній шкірянці.

Телезірка одягла чорну шкіряну куртку, розписану вручну яскравими великими написами, що нагадують графіті на стінах. Вона робить селфі в дзеркалі, демонструючи пружні оголені сідниці.

Леся гладко уклала волосся. До речі, після прильоту з Єгипту, де Леді Ле відпочивала друзями, вона зважилася на радикальні зміни і обрізала довге волосся.

Друг Лесі, ведучий Андрій Бідняков в коментарях задав їй питання: "Лесь. З кожним місяцем все менше і менше одягу. Що буде в травні?". "Далі.. більше. Одягу", - вуточнила з гумором Леді Ле.

Далі – більше: зухвала Леся Нікітюк в одній шкірянці показала пружні стегна

Далі – більше: зухвала Леся Нікітюк в одній шкірянці показала пружні стегна

Леся завела мережу пікантними фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Численні шанувальники ведучої жартували і залишали компліменти для зірки.

  • Леся, Ви як завжди прекрасні
  • Леся, купи спідничку!
  • Леся, ти така красива і сексуальна
  • Бомбезно, Лесь
  • Оу, Лесюня, легше, окріп
  • Крутяк
  • Леся, ти вогонь
  • Прикольний сексі образ
  • Як покращала-то

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк опублікувала фото в оригінальному купальнику і захопила нескінченними ногами. Кадр, судячи з підпису, був зроблений під час відпочинку зірки на Мальдівах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися
Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися