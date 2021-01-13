ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данилко прокоментував скандальне фото з Малаховим в Росії

Новость на русском → Середа 13 січня 2021 21:31
Данилко прокоментував скандальне фото з Малаховим в Росії Андрій Данилко (фото: Уніан)
Автор: Lite

Український артист і суддя "Х-Фактора" Андрій Данилко спростував інформацію про те, що він їздив до Москви на день народження до відомого російського телеведучого Андрія Малахова.

Причиною розмов про поїздку Данилко в РФ стала спільна його фотографія з Малаховим, артисткою Білоконь і співаком Прохором Шаляпіним. Данилко зазначив, що це фото було зроблене 10 років тому. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що дане фото опублікував Шаляпін в Instagram.

Данилко прокоментував скандальне фото з Малаховим в Росії

(фото: instagram.com/shalyapin_official)

"А на цьому фото могло бути цілих три Андрія. З Днем Народження, Андрій. Високих рейтингів, міцного здоров'я і неймовірного особистого щастя! Завдяки тобі і твоїй мегаталановитій і професійній команді мені завжди є що згадати", - підписав знімок співак.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися фото нібито розкішної квартири Андрія Данилка, яка знаходиться в центрі Києва. Кімнати з химерними інтер'єрами, позолоченими елементами і предметами мистецтва викликали в мережі справжній фурор.

Через деякий час артист заявив, що знімки, які гуляють інтернетом - черговий фейк. При цьому він зізнався, що живе більш скромно, і свою квартиру обставив з великим смаком.

Раніше Наталія Могилевська поділилася пікантними подробицями про Данилка і яскраву молодість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Андрій Данилко шоубиз
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Загальний карантин перейде в адаптивний: що планує МОЗ після січневого локдауну
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Загальний карантин перейде в адаптивний: що планує МОЗ після січневого локдауну