Дантес відтягнувся по повній в компанії Дорофєєвої в мікробікіні: саме час

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва весело провели червневі теплі вихідні. Пара приймала в своєму заміському будинку гостей. До слова, сусідами артистів є сім'я Монатиків , але через завантаженість і щільні графіки зірки бачаться не часто. Так, Надя і Володя влаштували вечірку біля басейну.

Дантес опублікував атмосферне фото з дружиною в бікіні в Instagram .

Надя позує в бікіні сіро-блакитного відтінку, вона закрила у блаженстві очі, підставила обличчя сонцю і тримає в руках келих з прохолодним напоєм. На плечі вона накинула щільну сорочку - зірка побоялася згоріти.

Володимир широко посміхається і позує у футболці і шортах. Він сперся на акуратний пересувний столик, на якому стоїть прозора миска з черешнею – лініми соковитими ласощами якраз до аперитиву.

Дантес і Дорофєєва влаштували спонтанну вечірку біля будинку (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Спонтанний вихідний - рідкість. Ми не знали, куди подіти вільний час. Ми їли, танцювали, приїхала команда Наді Дорофєєвої. Подивилися на годинник - пройшло тільки 3 години. Значить, саме час по другому колу пити і їсти", - описав проведення часу веселої компанії артист.

Шанувальники зіркової пари порахували їх фото ідеальним і засипали компліментами.