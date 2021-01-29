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Дар від Всесвіту і батьків: Каменських зворушила до сліз ніжним кліпом, який чекав батько

Новость на русском → П'ятниця 29 січня 2021 11:25
Дар від Всесвіту і батьків: Каменських зворушила до сліз ніжним кліпом, який чекав батько Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських після важкої втрати батька, вирішила достроково презентувати особливу пісню "Почуття" і кліп на неї, який з нетерпінням чекав її тато, але, на жаль, не дожив до пам'ятного дня. Так, тізер з'явився на сторінці артистки в соцмережі, на повна версія – на її офіційному YouTube-каналі.

У новій відеороботі Настя оспівала силу кохання. Це сокровенне зізнання закоханої нареченої, яка переживає свій особливий день. На екрані можна побачити маму Насті – Лідію Петрівну. Відео вже є на YouTube.

"Почуття" - це ода коханню, а кохання - це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь все своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з яким ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію. Сподіваюся, що це відео вам нагадає всі найщасливіші моменти вашого життя. "Почуття" - ода закоханим і люблячим", - підписала тізер співачка.

"Настя, я тебе співаю", - залишив зворушливий коментар під спойлером прем'єри Потап.

Перші слухачі і глядачі вже встигли оцінити знакову для Насті роботу.

  • Дуже зворушлива пісня
  • До мурашок
  • Вам дуже йдуть українські пісні! Ви прекрасні
  • У мене мурашки по шкірі... Сльози на очах. Дуже красиві слова і чудове виконання
  • Дуже чуттєво і гарно
  • Так ніжно і зворушливо
  • Це неймовірно!
  • Дуже, ну просто дуже красиво

"Кохання - краща прикраса. Саме вона окрилює нас і дає нескінченне натхнення. Такі почуття і емоції - це ті скарби, коштовності, які залишаться з нами назавжди, де б не були, як би ми не жили", - йдеться в підписі до кліпу на YouTube.

"Сподіваюся, що вам сподобалася ця робота. Обійміть своїх рідних та коханих, скажіть їм щирі слова любові і вдячності, адже вони найдорожче, що ми маємо в житті. Міцно обіймаю", - залишила коментар з побажаннями співачка.

Настя Каменських презентувала зворушливий кліп-посвята

Нагадаємо, що раніше Настя зізналася, що її тато Олексій Йосипович дуже чекав на вихід саме цієї особливої відеороботи, йому дуже подобалася пісня. Засмучена артистка хотіла скасувати прем'єру, але потім вирішила випустити знаковий кліп.

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