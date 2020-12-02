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Даша Астаф'єва похвалилася шикарною фігурою на соковитих фото з відпочинку

Новость на русском → Середа 02 грудня 2020 20:19
Даша Астаф'єва похвалилася шикарною фігурою на соковитих фото з відпочинку Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva/)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва - любителька пікантних кадрів. Даша обожнює розбурхувати мережу млосним знімками в своєму Instagram. Співачка вважає, що на сексуальної енергії будується все в світі.

А зараз артистка вирушила подалі від холодної зимової України - в Домінікану, там зірка серфить і відпочиває. Даша запостила коротке відео, як вона підкорює хвилі .

І, зрозуміло, куди ж без фото в купальнику: Астаф'єва позує на тлі зелених дерев в одному бікіні світло-блакитного кольору, як би між іншим демонструючи оголене тіло.

Даша Астаф'єва похвалилася шикарною фігурою на соковитих фото з відпочинку

Даша на відпочинку (фото, відео: instagram.com/da_astafieva/)

"Красуня", "Вогонь", "Така природна, красива, люблю вас", - написали шанувальники під гарячими знімками.

Нагадаємо, що раніше на своїй сторінці в Instagram артистка написала відвертий пост-відповідь на звинувачення в зайвої відвертості і сексуальності. Даша любить оголитися на камеру і не бачить в цьому нічого "такого".

"На сексуальної енергії будується все. Це і є двигун, розвиток глобальних процесів. Я пишу, щоб вкотре нагадати вам, що прийняття себе і своєї сексуальності, свободи і щирості допомагає кожному з нас розвиватися, пізнавати себе через задоволення!", - запевнила співачка. Повну відповідь Даші хейтерам читайте тут.

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