Даша Астаф'єва порвала з нареченим після 5 років стосунків: "красива самотня жінка"

Даша Астаф'єва зізналася про розставання з бізнесменом Артемом Кімом, якого підозрювали в розкраданні державних коштів на майже 27 мільйонів гривень. Розрив стався після 5 років стосунків, і пара навіть збиралася одружитися.

Про це Астаф'єва розповіла в програмі Олексія Дурнєва " Тік-ток хвилинка ".

"Я можу розповісти, що тепер красива самотня жінка", - приголомшила новиною 36-річна артистка, яка міцно закріпила за собою звання секс-символу українського шоу-бізнесу.

При цьому модель і співачка зазначила, що з уже екс-коханим вони залишилися друзями - "як і всі нормальні люди".

Даша Астаф'єва та Артем Кім (фото: instagram.com/da_astafieva)

Що послужило причиною розставання, Даша не стала розкривати, і не захотіла вдаватися в подробиці особистого життя.

Про розставання з Кімом вона говорила, зберігаючи піднесений настрій, і навіть з іроній реагувала на жарти ведучого про раптові шанси.

Відео: Даша Астаф'єва розповіла про розставання з коханим

Нагадаємо, перед цим Астаф'єва в інтерв'ю зізнавалася про мрії про весілля зі своїм коханим і дітей.

Зустрічатися з Артемом артистка почала в 2016-му, а через рік він зробив Даші пропозицію. Але вже в 2017 році в планування створити сім'ю пара була змушена вносити корективи - через початок судового розгляду у справі про фінансові махінації.

Так, Артем Кім, який є сином екс-президента "Енергоатому", став підозрюваним у пособництві у заволодінні групою осіб 27,94 млн грн. Це сталося під час двох закупівель у ТОВ "Арстрейд" та ПАТ "уніс Трейд". Сама справа тягнулася з 2012 року.

Кім-молодший деякий час був під домашнім арештом, у нього також була заборона на виїзд з країни.

Даша Астаф'єва та Артем Кім п'ять років були разом (фото: instagram.com/da_astafieva)