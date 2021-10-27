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Даша Астаф'єва порвала з нареченим після 5 років стосунків: "красива самотня жінка"

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Середа 27 жовтня 2021 16:11
Даша Астаф'єва порвала з нареченим після 5 років стосунків: "красива самотня жінка" Фото: Даша Астаф'єва зізналася, що розсталася з нареченим (facebook.com/dasha.astafieva.band)
Автор: Володимир Костирін

Даша Астаф'єва зізналася про розставання з бізнесменом Артемом Кімом, якого підозрювали в розкраданні державних коштів на майже 27 мільйонів гривень. Розрив стався після 5 років стосунків, і пара навіть збиралася одружитися.

Про це Астаф'єва розповіла в програмі Олексія Дурнєва "Тік-ток хвилинка".

"Я можу розповісти, що тепер красива самотня жінка", - приголомшила новиною 36-річна артистка, яка міцно закріпила за собою звання секс-символу українського шоу-бізнесу.

При цьому модель і співачка зазначила, що з уже екс-коханим вони залишилися друзями - "як і всі нормальні люди".

Даша Астаф'єва порвала з нареченим після 5 років стосунків: &quot;красива самотня жінка&quot;

Даша Астаф'єва та Артем Кім (фото: instagram.com/da_astafieva)

Що послужило причиною розставання, Даша не стала розкривати, і не захотіла вдаватися в подробиці особистого життя.

Про розставання з Кімом вона говорила, зберігаючи піднесений настрій, і навіть з іроній реагувала на жарти ведучого про раптові шанси.

Відео: Даша Астаф'єва розповіла про розставання з коханим

Нагадаємо, перед цим Астаф'єва в інтерв'ю зізнавалася про мрії про весілля зі своїм коханим і дітей.

Зустрічатися з Артемом артистка почала в 2016-му, а через рік він зробив Даші пропозицію. Але вже в 2017 році в планування створити сім'ю пара була змушена вносити корективи - через початок судового розгляду у справі про фінансові махінації.

Так, Артем Кім, який є сином екс-президента "Енергоатому", став підозрюваним у пособництві у заволодінні групою осіб 27,94 млн грн. Це сталося під час двох закупівель у ТОВ "Арстрейд" та ПАТ "уніс Трейд". Сама справа тягнулася з 2012 року.

Кім-молодший деякий час був під домашнім арештом, у нього також була заборона на виїзд з країни.

Даша Астаф'єва порвала з нареченим після 5 років стосунків: &quot;красива самотня жінка&quot;

Даша Астаф'єва та Артем Кім п'ять років були разом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Як повідомлялося, раніше екс-продюсер Астаф'євої Юрій Нікітін розповів, яку захмарну суму йому пропонували за колишню підопічну.

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Даша Астаф'єва
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