Даша Астаф’єва зробила те, чого від неї не очікували: слідуйте основному інстинкту
Співачка і актриса Даша Астаф’єва запустила власну колекцію одягу
Талановита українська співачка та популярна модель Даша Астаф’єва, яка нещодавно наочно показала, що обожнює робити разом з батьками, проявила свої здібності в дизайні. Нещодавно зірка журналу Playboy випустила власну колекцію одягу.
Як же їй прийшла така ідея?
"Під час гастролей та подорожей хочу одягати стильний та комфортний одяг. Тому я спільно з одним відомим брендом розробила та випустила невелику лінійку спортивного одягу", - розповіла Даша за лаштунками шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі".
Колекцію назвали "Основний інстинкт", як однойменна пісня Астаф’євої.
"Подумала, що буде доречним використати цитати з моїх пісень. Адже деякі з них стали вдалими жартами та крилатими висловами", - пояснила вона.
Окрім цитат на одязі зображені й фото співачки з домашніми улюбленцями. Дівчина зізнається, що розмістила знімки собак, адже й у них вже є прихильники.
"Більше того, я зробила фотосесію у світшотах з моїми Чічею та Луною. І отримала дуже багато позитивних відгуків", - поділилася вона.
В лінійці одягу представленні худі, футболки та спортивні сукні.
Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Слідуйте основному інстинкту красиво", - закликає Астаф’єва.
Нагадаємо, раніше співачка блиснула шикарним бюстом в розкішній сукні.