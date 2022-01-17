Даша Астаф'єва звела з розуму розкішними формами в леопардовому бікіні: "невже такі бувають"

За прикладом багатьох зірок Даша Астаф'єва теж влаштувала собі січневу відпустку в жаркій країні - співачка вибрала Домінікану, де насолоджується сонцем і пляжем, не забуваючи радувати шанувальників гарячими знімками . На нових фото артистка похвалилася точеними формами в купальнику і поділилася корисним лайфхаком.

Даша влаштувала яскраву фотосесію на тлі блакитної води, позуючи в бікіні з леопардовим принтом. Вона не тільки продемонструвала вабливі вигини своєї фігури, але і дала пораду, як не виглядати зухвало в подібному "вбранні".

Фігуриста зірка показала кілька ефектних поз, при цьому волосся вона зібрала в пучок і обійшлася без макіяжу. На обличчі у неї - щаслива посмішка, дівчина явно насолоджується відпочинком і пляжем.

Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами в купальнику на відпочинку в Домінікані (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Лайфхак, як виглядати не зухвало в леопадре! У всьому винен фотограф Саша, якому тринадцять років, і зграя пенсіонерів, які радили як краще встати. Два зі ста. Кста. Я всі дні тут в леопардовому, це який діагноз?" - жартівливо підписала фото Астаф'єва.

Користувачі мережі не встояли перед красою Даші і засипали її компліментами в коментарях.