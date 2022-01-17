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Даша Астаф'єва звела з розуму розкішними формами в леопардовому бікіні: "невже такі бувають"

Новость на русском →
Домінікана, Понеділок 17 січня 2022 12:28
Даша Астаф'єва звела з розуму розкішними формами в леопардовому бікіні: "невже такі бувають" Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

За прикладом багатьох зірок Даша Астаф'єва теж влаштувала собі січневу відпустку в жаркій країні - співачка вибрала Домінікану, де насолоджується сонцем і пляжем, не забуваючи радувати шанувальників гарячими знімками. На нових фото артистка похвалилася точеними формами в купальнику і поділилася корисним лайфхаком.

Гарячі кадри були опубліковані в Instagram знаменитості.

Даша влаштувала яскраву фотосесію на тлі блакитної води, позуючи в бікіні з леопардовим принтом. Вона не тільки продемонструвала вабливі вигини своєї фігури, але і дала пораду, як не виглядати зухвало в подібному "вбранні".

Фігуриста зірка показала кілька ефектних поз, при цьому волосся вона зібрала в пучок і обійшлася без макіяжу. На обличчі у неї - щаслива посмішка, дівчина явно насолоджується відпочинком і пляжем.

Даша Астаф'єва звела з розуму розкішними формами в леопардовому бікіні: &quot;невже такі бувають&quot;Даша Астаф'єва звела з розуму розкішними формами в леопардовому бікіні: &quot;невже такі бувають&quot;

Даша Астаф'єва завела мережу жаркими кадрами в купальнику на відпочинку в Домінікані (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Лайфхак, як виглядати не зухвало в леопадре! У всьому винен фотограф Саша, якому тринадцять років, і зграя пенсіонерів, які радили як краще встати. Два зі ста. Кста. Я всі дні тут в леопардовому, це який діагноз?" - жартівливо підписала фото Астаф'єва.

Користувачі мережі не встояли перед красою Даші і засипали її компліментами в коментарях.

  • Красиве тіло і прес є
  • Найкрасивіша дівчина в світі
  • Супер фігура
  • Класна, чарівна, стильна, сексі!
  • Пощастило зграї пенсіонерів
  • Дуже добре вийшло, як завжди
  • Русалка!
  • Ідеальна. Невже такі бувають
  • Даша, ви чудові!
  • Ідеальна фігура, гарне обличчя, симбіоз рідкісний, в червону книгу занести
  • Яка шикарна жінка
  • Хай пробачать мене дівчата інших націй, але українки найкрасивіші в цілому світі!!!

Нагадаємо, раніше Астаф'єва засвітила бюст крупним планом і дала відсіч хейтерам, які не соромляться залишати під її постами зневажливі і невтішні коментарі.

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Даша Астаф'єва
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