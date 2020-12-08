Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні: космічна краса

Даша Астаф'єва обожнює тематичні художні фотосесії – її відверті еротичні роботи шанувальники давно прирівняли до особливого виду мистецтва. Так, новий фотосет не став винятком – Даша в екстравагантному вбранні підкорила фанів своєю красою і вмінням триматися перед камерою.

На нових знімках в Instagram Даша відображена в "космічному" "металевому" платті міні і чорних лакових ботфортах-панчохах. Вона доповнила неординарний образ незвичайним головним убором-прикрасою, інкрустованому камінням.

Підпис до фотосету не стосувався тематики зйомки, зате Даша вирішила трохи пофілософствувати.

Даша приміряла на себе незвичний образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Нещодавно, мені стало цікаво, чому метелики летять на світло. Сьогодні вивчила питання. Ділюся з вами улюбленої версією. Плавний перехід кольору сприймається як смуги. На кордоні білого видно ще більш білу смугу, а на кордоні чорного — ще більш чорна. Причиною виникнення даної ілюзії є латеральне гальмування в сітківці. Є версія протилежна, що метелики летять в саму темну, як не дивно, зону, тобто хочуть полетіти від світла. Ця зона поруч з джерелом, на межі світла і тіні, здається до метелика самої чорної у зв'язку з поширеною оптичною ілюзією, відомої як смуги Маха. Чрез оптичні ілюзії — смуг Маха, до метелика здається що сама темна темрява навколо нього — поруч з лампочкою — і він намагається туди і залетіти. Ми схильні тієї ж самої ілюзії — якщо намалювати білу і сіру смугу поруч - між ними ми побачимо чорну. Життєво, чи не так?" – поділилася новими знаннями артистка.

Шанувальники не могли пройти повз екзотичну красу.

Нескінченний космос

Як красиво

Розкішна

Прекрасна

Дуже красива дівчина. Вогняна

Шикарно

Ні, ну королева

Богиня

Нагадаємо, що раніше Даш Астаф'єва похвалилася апетитними формами на відпочинку біля океану і освоїла серфінг.