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Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні: космічна краса

Новость на русском → Вівторок 08 грудня 2020 17:56
Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні: космічна краса Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва обожнює тематичні художні фотосесії – її відверті еротичні роботи шанувальники давно прирівняли до особливого виду мистецтва. Так, новий фотосет не став винятком – Даша в екстравагантному вбранні підкорила фанів своєю красою і вмінням триматися перед камерою.

На нових знімках в Instagram Даша відображена в "космічному" "металевому" платті міні і чорних лакових ботфортах-панчохах. Вона доповнила неординарний образ незвичайним головним убором-прикрасою, інкрустованому камінням.

Підпис до фотосету не стосувався тематики зйомки, зате Даша вирішила трохи пофілософствувати.

Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні: космічна краса

Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні: космічна краса

Даша Астаф'єва засвітила розкішні груди в екстравагантному вбранні: космічна краса

Даша приміряла на себе незвичний образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Нещодавно, мені стало цікаво, чому метелики летять на світло. Сьогодні вивчила питання. Ділюся з вами улюбленої версією. Плавний перехід кольору сприймається як смуги. На кордоні білого видно ще більш білу смугу, а на кордоні чорного — ще більш чорна. Причиною виникнення даної ілюзії є латеральне гальмування в сітківці. Є версія протилежна, що метелики летять в саму темну, як не дивно, зону, тобто хочуть полетіти від світла. Ця зона поруч з джерелом, на межі світла і тіні, здається до метелика самої чорної у зв'язку з поширеною оптичною ілюзією, відомої як смуги Маха. Чрез оптичні ілюзії — смуг Маха, до метелика здається що сама темна темрява навколо нього — поруч з лампочкою — і він намагається туди і залетіти. Ми схильні тієї ж самої ілюзії — якщо намалювати білу і сіру смугу поруч - між ними ми побачимо чорну. Життєво, чи не так?" – поділилася новими знаннями артистка.

Шанувальники не могли пройти повз екзотичну красу.

  • Нескінченний космос
  • Як красиво
  • Розкішна
  • Прекрасна
  • Дуже красива дівчина. Вогняна
  • Шикарно
  • Ні, ну королева
  • Богиня

Нагадаємо, що раніше Даш Астаф'єва похвалилася апетитними формами на відпочинку біля океану і освоїла серфінг.

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