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Даша Квіткова розповіла, що допомагає їй прийняти свою зовнішність після пологів

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Неділя 17 жовтня 2021 12:11
Даша Квіткова розповіла, що допомагає їй прийняти свою зовнішність після пологів Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Екс -"Холостяк" Микита Добринін і його дружина Дарія Квіткова вперше стали батьками 13 липня 2021 року - у пари народився син, якого назвали Левом. Після появи малюка подружжя зіткнулося з труднощами і непорозумінням - дівчина навіть заговорила про розставання, однак їм вдалося впоратися з кризою і налагодити відносини. Молода мама відверто зізналася, що їй досі складно прийняти своє тіло після пологів.

Про це Даша розповіла в Instagram і поділилася, що ж допомагає їй впоратися з цим станом.

Дівчина супроводила пост щасливим фото в сонцезахисних окулярах.

Даша Квіткова розповіла, що допомагає їй прийняти свою зовнішність після пологів

Даша вчиться приймати свою зовнішність після народження дитини (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова зазначила, що після пологів зіткнулася з багатьма проблемами і труднощами.

"У реальному житті немає фільтрів, масок і функції "перемотування". Колись проект допоміг мені прийняти свою "неідеальність", але після пологів - це прям надзавдання. Дуже складно прийняти тіло, втомлений стан, плаксивий настрій і якісь помилки у вихованні Лева", - зізналася дівчина.

Однак їй дуже допомагає Добринін, який не скупиться на компліменти для коханої.

"Кожен день я чую мільйон компліментів від Микити і бачу вогонь в його очах! Все це допомагає прийняти свою зовнішність після пологів, я потихеньку займаюся спортом, відновлюючи свою спину. Намагаюся щодня займатися", - додала Даша.

Даша Квіткова розповіла, що допомагає їй прийняти свою зовнішність після пологів

Вона заявила, що хоче підтримати всіх, хто зіткнувся з подібними емоціями, адже це нормальний стан і не потрібно боятися просити підтримки у близьких.

"Розповіді моєї мами і друзів про їх факапах у вихованні допомагають змиритися з батьківською "неідеальністю". Втомлений стан - бич всіх матусь. Я не скаржуся, просто хочу підтримати всіх тих, хто теж переживає подібні емоції. У житті трапляється всяке, але тільки ми приймаємо рішення - як реагувати. Можна закопуватися в проблеми, але краще попросити близьких про підтримку і брати контроль над ситуацією в свої руки", - написала Квіткова.

Даша Квіткова розповіла, що допомагає їй прийняти свою зовнішність після пологівДаша Квіткова розповіла про підтримку чоловіка після народження сина (фото: instagram.com/kvittkova)

Раніше ми писали, що Добринін і квіткова вирішили не припиняти подорожувати і вже злітали з маленьким сином в Париж.

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Микита Добринін Даша Квиткова
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