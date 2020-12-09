Давайте скасуємо олів'є: Тіна Кароль у спокусливій вбранні зробила несподівану пропозицію

Тіна Кароль та Дан Балан не давали шанувальникам спокійно спати по ночах, змушуючи їх думати, роман у їхніх улюбленців чи ні. Пара, яка нібито народилася на шоу "Голос країни", у фіналі навіть представила спільну дуетну пісню. А пізніше артист зізнався, що дивився проект "Танці з зірками 2020", де співачка була провідною голд-руму, з єдиною метою.

Тепер Тіна показала, як вона готується до свят, правда, буде вона їх відзначати з Даном чи ні, поки що складно сказати. Зате співачка точно буде в стильних туфельках: Тіна представила власну колекцію взуття в колаборації з відомим українським дизайнером.

"Давайте скасуємо пироги і олів'є! Ми самі собі свято!", - написала Тіна під відео, де вона "готує" свої нові туфельки, запитавши у шанувальників, яку модель або колір вони спекли себе на свято.

Тіна Кароль до свят готова ( instagram.com/tina_karol/)

"Якщо змінювати кросівки, то тільки заради цього", "Напевно, це сама оригінальна, смішна і незвичайна реклама з тих, які я бачила", "І як завжди, Тіна чудово виглядає", - написали шанувальники під відео зірки.

Раніше Тіна Кароль зворушила фанатів до сліз іншим відео: попурі на "Танцях з зірками".