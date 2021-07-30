Давно намітили світовий тур: фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поділився планами та розповів про суддівство у "Співають всі" 

Серед них і Сергій Танчинець - фронтмен українського рок-гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Співак розповів читачам РБК-Україна, чому прийшов на шоу та як жив під час локдауну.

- Сергію, чи швидко ви погодилися взяти участь у шоу?

- Думав недовго, тому що це абсолютно новий і незвичний для наших шоу формат. 100 суддів - це максимально об'єктивне оцінювання. До того ж, я люблю цей телеканал за такі проекти, бо вони справді допомагають вокалістам-початківцям.

- Чи хотіли б, аби вас оцінювало 100 людей, до того ж - ваші колеги?

- Колись я би від цього не відмовився, але свій конкурсний шлях я уже пройшов, тож з огляду на теперішнє - ні, не погодився б. Хоча, знову ж таки: оцінювання такою кількістю суддів може показати реальну картину без сумніву в об'єктивізмі.

- Чи складаються конфліктні ситуації між самими суддями під час робочого процесу щодо оцінювання?

Сергій Танчинець (фото: пресс-служба канала Україна)

- Так, такі випадки є і це нормально, бо тут зібрані люди різного віку, поколінь, музичних уподобань та ідеологій. Цілком очікувано, що молодь підтримує сучасну музику, бо розуміє її, а середній і старший вік - звертає увагу геть на іншу музику. Баталії відбуваються постійно, але в кінцевому результаті все вирішує голосування.

- Сергію, чим займається зараз? Чи варто чекати на появу нових проектів найближчим часом?

- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в постійній музичній роботі. Ми активно займаємося концертною діяльністю, уже готуємося до осіннього туру, а також пишемо новий альбом. На нього теж варто чекати восени - у вересні. А на серпень ми приготувалиновупісню та відеороботу "Літо, камон!". Такими гурт ви ще точно не бачили.

- Тур Україною охопить лише великі міста?

- Наш попередній тур "Мільярди" завітав у 130 міст України, тобто і в маленькі містечка теж. Осінній тур теж складатиметься із більше як сотні українських міст.

- Чи плануєте світовий тур?

- Він був запланований ще на минулорічну осінь, проте карантин вніс свої корективи. Тож зараз ми сподіваємося на сприятливі умови, аби по закінченню туру українськими містами ми вирушили у Європу. Поки що є домовленість про п'ятдесят міст по всьому світу.

Світовий тур не за горами (фото: пресс-служба канала Україна)

- Як складаються історії із відпочинком, враховуючи ковід-ситуацію? Обираєте Україну чи закордон?

- Цього року ми двічі літали за кордон, плануємо найближчим часом знову взяти відпустку та полетіти на відпочинок. Тому, поки що все, що пов'язане із відпочинком у нас складається найкращим чином.

- А які країни обираєте?

- Я дуже люблю Шрі-Ланку, був там уже три рази, зараз із сім'єю плануємо і четвертий візит. Проте, ми чекаємо нагоди, аби там змінилися умови перебування через пандемію. Зараз - змушені будемо перебувати постійно лише на території готелю, а це не цікаво. Ця країна вимагає повноцінного занурення у її культуру, вона яскрава і нею хочеться подорожувати.

- Що думаєте стосовно вакцинації? Чи плануєте зараз вакцинуватися?

- Я "за" вакцинацію, але зараз щеплюватися не планую. Нещодавно перехворів і у мене ще є антитіла. Тому поки що зачекаю, а згодом, звісно, вакцинуюсь. На мою думку, іншого способу, як перебороти цю кризу окрім вакцинації, не існує.

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- Чи приніс вам карантин нові хобі?

- Ні, бо, як не дивно, на це майже не було часу. Ми мало відпочивали на карантині - постійно концентрували. Навіть під час шоу "Танці з зірками", де я був учасником, мені вдавалося ледь не щопонеділка проводити концерти. Єдине моє пожиттєве хобі, любов і захоплення - наш гурт.

Але я почав займатися спортом, якщо це можна назвати хобі. Зараз весь свій вільний час я проводжу у спортивному залі.

- Ви займаєтеся самостійно чи з тренером? Як давно почали?

- Так, у мене є свій тренер. А з'явився спортзал у моєму житті вісім місяців тому. Наважився на це одразу по закінченню "Танців...", тому що те шоу дало мені фізичну форму, витривалість і легкість, які я не хотів втрачати.

- Що ж, поговоримо про буденні справи та клопоти. Скажіть, який стиль одягу вам ближчий? Що переважає у вашому гардеробі?

- Як бачите, навіть на зйомки я прийшов в шортах і футболці. В одязі для мене головним є комфорт та зручність. Я надаю перевагу оверсайзу, але існують події, на які так не одягнешся. Напевно, зараз мене таки зловлять та заставлять перевдягтися, але якби моя воля - ходив би так завжди.

Головне - харизма (фото: пресс-служба канала Україна)

- Повертаючись до теми "Співають всі", хочеться запитати: як будете судити? Ви строгий та вимогливий чи підняти із місця вас досить легко?

- Я дуже емоційна людина, і головне для мене, як не дивно, — харизматичність конкурсанта. Якщо людина десь схибила у нотах чи рухах, або її підвела невпевненість - ці фактори не дуже впливають на моє рішення, тому що шоу - це не про професійних вокалістів. Тому варто давати шанс тим, хто лише прагне до цього рівня. Собі особисто я ставлю за ціль розгледіти цю іскорку Бога в учаснику, помітити його талант і змотивувати рухатися далі.

- Що ще є важливим, окрім вокалу та харизми?

- Тут декілька факторів складаються у моє загальне сприйняття, тож вирізнити щось одне дуже важко. Це і зовнішній вигляд, і вогник в очах, і бажання та впевненість. Але, повторюсь: головною є харизма. Варто побачити в учаснику сенс і зміст, свідомість і серйозність намірів. Не бачу сенсу іти на конкурс із бажанням збільшити кількість підписників в соцмережах чи щоб "хайпанути". Ми чекаємо тих, для кого це ледь не останній шанс. Свого часу, наш гурт дочекався і свого такого шансу, котрий нам випав аж на шостій спробі проявити себе на всіляких конкурсах і шоу.

- Якими враженнями уже готові поділитися? Чого ще очікуєте?

- Вражень ще не так багато. Але мені подобається цей веселий процес, склад журі зі ста талановитих людей, де кожен має свою думку та свої переконання. Також і учасники сильні, мені цікаво спостерігати за їхніми історіями через виконані пісні.