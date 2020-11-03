ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Давно вже все: Позитив проговорився про розлучення

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 18:30
Давно вже все: Позитив проговорився про розлучення Позитив з дружиною (фото: instagram.com/annchuk)
Автор: Lite

Позитив проговорився про те, що він розлучився зі своєю дружиною

Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, проговорився про своє розлучення з дружиною - дизайнером Ганною Завгородньою-Андрійчук. Варто зазначити, що чутки про розставання пари стали з'являтися все частіше.

Про те, що він більше не живе з Анною Позитив сказав у новому випуску 2POPODCAST, де запрошеним гостем був Марк "Прозорий Гонщик".

Марк запитав Позитива по відеозв'язку, чи сам він зараз удома. На що позитив намагався жартувати, що він не сам, а з Потапом і Марком, але потім признався, що він один.

"Де друга половинка?" - запитав Марк.

"Давно вже - все", - відповів Позитив.

Позитив проговорився про розлучення (відео: YouTube)

Нагадаємо, Позитив зворушливо висловився про свою дружину Ганну і спростував чутки про початок роману з партнеркою на шоу "Танці з зірками 2020" Юлією Сахневич.

При цьому учасник гуртів "Время и Стекло" та MOZGI відмовився коментувати чутки про розлучення з дружиною і зазначив, що нинішній рік "зі всіма подіями" став для нього найскладнішим у житті.

Позитив зазначив, що неймовірно вдячний дружині за постійну підтримку і віру в нього, а також готовий поставити їй пам'ятник за життя. Він розповів, що в шлюбі відбувалися і сварки, а також зізнався, що він і сам дуже ревнивий чоловік.

При цьому це у нього з дружиною загальне. Його дружина раніше підозрювала романи з Настею Каменських, а також з Надею Дорофєєвою.

Раніше Позитиву приписували роман з блогером і співачкою-початківцем Анастасією Нікіфоровою (NIKKY ROCKET або Настя Ракета).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу шоубиз Позитив
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Україна почала використовувати тести на COVID-19 власного виробництва
РБК-Українаінформаційне агентство Україна почала використовувати тести на COVID-19 власного виробництва