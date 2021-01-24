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Мій дебют: Надя Дорофєєва розповіла про зйомки "Голосу країни" та заінтригувала фото з майданчика

Новость на русском → Неділя 24 січня 2021 13:21
Мій дебют: Надя Дорофєєва розповіла про зйомки "Голосу країни" та заінтригувала фото з майданчика Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка, а тепер ще й наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва нещодавно відмінно відпочила на Балі.

Фото співачки в одному купальнику або в коротких шортах зігрівали її фанатів, які залишилися зимувати в більш холодних умовах.

Тепер Надя нарешті з'явиться на екранах в своєму новому амплуа. Вона заінтригувала шанувальників яскравими світлинами зі знімального майданчика і розповіла, що нарешті глядачі зможуть побачити, що ж відбувається на проекті.

Мій дебют: Надя Дорофєєва розповіла про зйомки &quot;Голосу країни&quot; та заінтригувала фото з майданчика

"Мій робочий рік стартував зі зйомок. Сьогодні вони тривають, ну а ви, мої дорогі фоловери, зможете побачити, як проходили сліпі прослуховування вже сьогодні! Дивіться прем'єру 11 сезону і мій дебют вже в дорослому "Голосі".
Чекаю ваші враження після ефіру", - написала Дорофєєва.

Мій дебют: Надя Дорофєєва розповіла про зйомки &quot;Голосу країни&quot; та заінтригувала фото з майданчика

Мій дебют: Надя Дорофєєва розповіла про зйомки &quot;Голосу країни&quot; та заінтригувала фото з майданчикаНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Шанувальники назвали Надю справжньою красунею і зізналися, що з нетерпінням чекають початку проекту, щоб своїми очима побачити, як народжуються нові зірки під керівництвом їх улюбленої співачки.

Нагадаємо, Дорофєєва показала свій голий - "ньюдовий" настрій: оцініть гаряче фото.

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