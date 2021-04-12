Робить нереальні речі: Кім Кардашьян здивувала мережу талантами 7-річної доньки

Любляча мама не могла стримати слів захоплення, коли побачила, на що здатна її дочка. Раніше малятко вже показувала, що їй під силу самостійно створювати стильні образи. Вона підбирає тканини, робить начерки луків і поєднує все з модними аксесуарами. Кім була впевнена, що дівчинка стане дизайнером. Але зараз сфера інтересів талановитої дитини розширилася. Норт показала, як легко вона управляється з косметикою, зробивши незвичний макіяж.



Старша дочка Кім Кардашян і Каньє Уеста дуже талановита (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моє творче малятко! Норт тестувала макіяж, який, на її думку, мені слід було б зробити для деяких зйомок. Вона також тестувала трюки зі спеціальними ефектами, використовувала тканину на щоці і покривала її тональним кремом, щоб вона виглядала, як шрам. Мені подобається бачити, які вона створює образи!", - написала захоплена мати.

У відповідь на Кім і Норм посипалися слова захоплення. "Вона така талановита", "Милашка", "Я б хотіла, щоб у мене була мама, яка пишалася тим, що я приклеювала серветку до мого обличчя", "Мейк-ап артист Норт", "Ох, як це мило, я її обожнюю", "Вам не нудно разом", "Я великий фанат", "Це нереально", "Вона просто ангел", "У неї твої очі", - пишуть вони.