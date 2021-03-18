ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Все роблю правильно: Бабкін відреагував на одкровення дружини про його численні зради

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 22:57
Все роблю правильно: Бабкін відреагував на одкровення дружини про його численні зради Сніжана і Сергій Бабині (фото: instagram.com.snezhana babkina)
Автор: Lite

Сніжана і Сергій Бабині – багатодітні батьки і щаслива сімейна пара. Але так було не завжди. Як нещодавно зізналася дружина артиста, їх відносини пройшли випробування на міцність після численних зрад музиканта. Пара гідно вийшла з непростої ситуації і вирішила залишитися разом і працювати над стосунками. Після одкровень дружини на камеру своє вагоме слово вирішив сказати Сергій.

На своїй сторінці в Instagram музикант прокоментував одкровення подружжя.

Він супроводив емоційний текст відвертим фото Сніжани. На чорно-білому кадрі вона позує в шкіряному піджаку на голе тіло і трусиках. Жінка стильно уклала волосся в ретро-зачіску, на шиї – оригінальна масивна прикраса.

"Ця ситуація змінила наше життя. Чітко визначивши кордон між До і Після. Між минулим і Майбутнім. І якщо у нас вийшло не втекти від проблеми, а заглянувши глибоко всередину, розв'язати її, Вірю, що і в інших це вийде. Бабкін завжди максимально відкритий з вами! Переконаний, що роблю все правильно. Інтерв'ю не було заздалегідь сплановано! Все сталося раптово! Але
Всі Випадковості не Випадкові", - зазначив музикант і анонсував вихід своєї пісні зі знаковою назвою "Вона знає все".

Все роблю правильно: Бабкін відреагував на одкровення дружини про його численні зради

Сніжана пробачила Сергію його зради (фото: instagram.com/babkin_official)

"Не боюся говорити і ділитися відкрито. Ціную в собі цю якість", - уточнив артист.

Шанувальники пари Сергія та Сніжани похвалили їх за те, що ті змогли впоратися з проблемами і зберегти сім'ю. Дружина артиста отримала чимало компліментів.

  • Яка ж вона крута
  • Ви прекрасна пара
  • Цінувати таку дружину
  • Захоплююся вами
  • Ви величезні молодці!

Нагадаємо, що раніше Сергій Бабкін докладно розповів про свою страшну хворобу і пояснив, чому довго відкладав візит до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Сергій Бабкін Снежана Бабкина
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв
Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв