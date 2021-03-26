Роблять все можливе: інсайдер розповів, як рятують відносини Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

51-річна Дженніфер Лопес і 45-річний Алекс Родрігес, які переживають нелегкий період у своїх відносинах , не дають фанатам жодних коментарів. Але зате інсайдери щедро забезпечують їх інформацією.

Днями в мережі з'явилися нові подробиці того, як пораються самі знаменитості із кризою, що спіткала їх .

Як стверджує близьке до пари джерело, як Дженніфер, так і Алекс роблять "все можливе", щоб залишитися разом. У суботу екс-бейсболіст вже вдруге полетів в Домініканську Республіку, де Лопес зараз знімається у фільмі Shotgun Wedding. Він мріяв провести кілька днів тільки з нею разом. Алекс дуже хоче бачити її щасливою, - зазначив інсайдер.

Дженніфер Лопес перестала носити обручку (фото: instagram.com/jlo)

Незабаром закоханим знову доведеться розлучитися: Лопес буде зайнята на зйомках ще кілька тижнів, а Родрігесу потрібно повернутися в Майамі, так як 1 квітня стартує новий сезон Головної ліги бейсболу. Тим не менш, за словами джерел, пара робить все можливе, щоб відносини стояли на першому місці.

Алекс намагається повернути прихильність коханої (фото: instagram.com/arod)

Але при цьому, Дженніфер перестала носити обручку, яку Алекс подарував їй на честь заручин на Багамських островах в 2019-му році. Принаймні, на останніх знімках вона не була помічена.