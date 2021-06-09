ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Справа йде до суду: навколо доньки Меган Маркл і принца Гаррі новий скандал

Новость на русском →
США, Середа 09 червня 2021 16:55
Справа йде до суду: навколо доньки Меган Маркл і принца Гаррі новий скандал Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал. Як відомо, новоспечені батьки вирішили порадувати королеву Єлизавету II, назвавши дочку її дитячим прізвиськом Лілібет. Але виявляється, тим самим вони образили Її Величність.

Адже ім'я Лілібет, дане при народженні дочки Меган Маркл і принца Гаррі, дуже особисте для Єлизавети. Так називали її тільки найближчі: батько і покійний чоловік.

Як повідомив кореспонденту BBC Джонні Даймонду перевірене королівське джерело, королеву "ніколи не питали" її думку про рішення пари назвати свою новонароджену дитину на честь її дитячого прізвиська.

Публікація не на жарт розлютила принца Гаррі і його дружину. Пара запевняє, що узгодила ім'я з королевою і Її Величність була першою, кому подзвонив онук зі своєю ідеєю. Це підтвердив близький друг пари Омід Скобі, який написав сенсаційну біографію пари "У пошуках свободи". А також прес-секретар герцогів. Але знайшлися і ті, хто спростував цю інформацію.

Справа йде до суду: навколо доньки Меган Маркл і принца Гаррі новий скандалМеган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Так, Королівський біограф Анджела Левін жорстко розкритикувала вчинок Гаррі і Меган. "Я не думаю, що це гарна ідея - я думаю, що це досить грубо щодо її Величності, - сказала вона. - Це було дуже особисте прізвисько від її чоловіка, який помер не так давно... Принцу Чарльзу і в голову не прийшло б називати свою матір Лілібет", - додала вона.

Також за деякими джерелами, королеву швидше "поставили перед фактом", ніж запитали її згоди.

Принц Гаррі і Меган Маркл вже встигли відреагувати на хвилю критики. Більше того - йдеться про судовий розгляд. Так, подружжя написало офіційний лист на адресу великих газет, які обмовили їх.

У заяві, надісланій провідною юридичною фірмою Schillings, вони відповіли на статтю BBC під назвою "Гаррі та Меган не запитали дозволу королеви використовувати Ім'я Лілібет - палацове джерело". У листі сказано: "Стаття є помилковою і дискредитує, і твердження, що містяться в ній, не повинні повторюватися".

І хоча до статті BBC були внесені правки, в ній все ще говориться, що королеву не питали про ім'я дитини. На даний момент обидві сторони вважають, що правда на їх боці. А Букінгемський палац коментувати дану інформацію відмовився.

В результаті інформаційного скандалу шанувальники сім'ї розділилися на два табори. Багато хто критикує Гаррі за необачний вчинок. Інші вважають, що він не повинен питати нікого, як називати дочку.

Нагадаємо, це не перший скандал між Гаррі і BBC. Раніше він був обурений розслідуванням Мартіна Башира про його матір принцесу Діану.

Раніше ми писали про коштовності Меган Маркл, в яких зашифровані особливі послання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Меган Маркл принц Гаррі
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Жителям Києва розповіли, коли подорожчає транспорт
Жителям Києва розповіли, коли подорожчає транспорт