Справа йде до суду: навколо доньки Меган Маркл і принца Гаррі новий скандал

Адже ім'я Лілібет, дане при народженні дочки Меган Маркл і принца Гаррі, дуже особисте для Єлизавети. Так називали її тільки найближчі: батько і покійний чоловік.

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал. Як відомо, новоспечені батьки вирішили порадувати королеву Єлизавету II, назвавши дочку її дитячим прізвиськом Лілібет. Але виявляється, тим самим вони образили Її Величність .

Як повідомив кореспонденту BBC Джонні Даймонду перевірене королівське джерело, королеву "ніколи не питали" її думку про рішення пари назвати свою новонароджену дитину на честь її дитячого прізвиська.

Публікація не на жарт розлютила принца Гаррі і його дружину. Пара запевняє, що узгодила ім'я з королевою і Її Величність була першою, кому подзвонив онук зі своєю ідеєю. Це підтвердив близький друг пари Омід Скобі, який написав сенсаційну біографію пари "У пошуках свободи". А також прес-секретар герцогів. Але знайшлися і ті, хто спростував цю інформацію.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Так, Королівський біограф Анджела Левін жорстко розкритикувала вчинок Гаррі і Меган. "Я не думаю, що це гарна ідея - я думаю, що це досить грубо щодо її Величності, - сказала вона. - Це було дуже особисте прізвисько від її чоловіка, який помер не так давно... Принцу Чарльзу і в голову не прийшло б називати свою матір Лілібет", - додала вона.

Також за деякими джерелами, королеву швидше "поставили перед фактом", ніж запитали її згоди.

Принц Гаррі і Меган Маркл вже встигли відреагувати на хвилю критики. Більше того - йдеться про судовий розгляд. Так, подружжя написало офіційний лист на адресу великих газет, які обмовили їх.

У заяві, надісланій провідною юридичною фірмою Schillings, вони відповіли на статтю BBC під назвою "Гаррі та Меган не запитали дозволу королеви використовувати Ім'я Лілібет - палацове джерело". У листі сказано: "Стаття є помилковою і дискредитує, і твердження, що містяться в ній, не повинні повторюватися".

І хоча до статті BBC були внесені правки, в ній все ще говориться, що королеву не питали про ім'я дитини. На даний момент обидві сторони вважають, що правда на їх боці. А Букінгемський палац коментувати дану інформацію відмовився.

В результаті інформаційного скандалу шанувальники сім'ї розділилися на два табори. Багато хто критикує Гаррі за необачний вчинок. Інші вважають, що він не повинен питати нікого, як називати дочку.

Нагадаємо, це не перший скандал між Гаррі і BBC. Раніше він був обурений розслідуванням Мартіна Башира про його матір принцесу Діану.