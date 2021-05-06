Демі Мур зворушливо привітала молодшу дочку з заручинами: найщасливіший день

Демі Мур не втрималася від зворушливого посту на честь заручин її молодшої дочки - 27-річної Таллули.

"Вітаю мою дівчинку і її чарівного коханого з заручинами! З щасливим днем для всієї родини", - написала 58-річна актриса. На знімку молодята її ніжно цілують в щоки, а сама Демі просто світиться від щастя. На другому фото в галереї Мур продемонструвала скріни їх сімейної відеозустрічі, де дочка і її хлопець оголосили про рішення і показали кільце з великим діамантом.

Демі Мур і сім'я щасливі (фото: instagram.com/demimoore)

Настільки радісний пост викликав в мережі бурхливу реакцію: фоловери приєдналися до привітань і подякували за такі чудові новини.

Нагадаємо, саму звістку повідомила світу Таллула кілька днів тому. Дівчина опублікувала серію фотографій, де хлопець за традицією встав на одне коліно, простягаючи кільце коханій. "З абсолютною впевненістю", - написала під знімками молода наречена. А пізніше показала чудову обручку з великим дорогоцінним каменем. "Руки все ще трясуться. Я наречена!",- написала вона.

Майбутній чоловік дочки Брюса Уілліса і Демі Мур - 31-річний режисер Діллан Басс. Роман пара стала афішувати, починаючи з лютого 2020-го, публікуючи спільні фото в соцмережах. Зірковий батько і сестри вже також встигли висловити свої захоплення з приводу радісної події.