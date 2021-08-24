День Незалежності 2021: зірки душевно привітали українців зі святом

24 серпня важливий день для українців - адже саме в цю дату ми відзначаємо День Незалежності. А в 2021 році це особливе свято, адже Україні виповнилося 30 років! Багато знаменитостей привітали співвітчизників з цим знаковим днем і залишили душевні слова на адресу своєї країни.

РБК-Україна зібрав для вас добірку найяскравіших і цікавих привітань і побажань від українських зірок.

Як українські зірки привітали всіх з Днем Незалежності 2021:

Лілія Ребрик

"З Днем Незалежності, Україно! Молода, красива, незламна", - лаконічно написала телеведуча, позуючи в рожевій вишитій сукні в центрі столиці.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Катя Осадча та Юрій Горбунов

"З Днем народження, Україно! 30 років це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблено. Нехай 30-річчя стане золотим віком і для нашої країни. Тільки вперед!!!" - побажала ведуча.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Днем Незалежності!!З 30 річницею! Слава Україні!"- приєднався Юрій Горбунов.

Ірина Білик

"З Днем Незалежності, Україно!" - написала зірка і виклала відеопривітання на тлі українського прапора.

Настя Каменських

"З днем народження, Україно! Ти особлива! Така неймовірно красива, щира, талановита, душевна, різноманітна, співаюча і мелодійна. Люблю", - поділилася виконавиця.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/kamenskux)

Святослав Вакарчук

"Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові, за те, що виборов Незалежність. Дякую брату, за те, що поруч зі мною. Дякую дітям, за те, що дають віру в майбутнє. Дякую долі, за те, що в мене є Україна! З Днем Незалежності!Слава Україні!" - поділився фронтмен гурту "Океан Ельзи".

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Джамала

"МОЯ ЗЕМЛЯ. Країна, де я шалено надихаюся всім – природою, людьми. Де я пишу, співаю, народжую дітей. Люблю тебе, Україно", - написала в публікації переможниця Євробачення-2016. Також Джамала презентувала патріотичний кліп, де заспівала разом з іншою співачкою TAYANNA.



Анастасія Приходько

"Україно, з днем народження! З Днем твоєї незалежності! Молода, впевнена в собі і квітуча! Дай Бог, нам сил, мудрості, терпіння і вміння Тебе вихваляти! Щирі обійми нашим ангелам хранителям, які з кожним днем ближче до перемоги! Дякую за наше мирне небо, ви охороняєте ціною життя! Спасибі добровольцям, які перші пішли нас захищати. Дякую дівчатам, які там в АТО. Волонтерам і тим, хто вірить, що ця жива рана України заживе! Сьогоднішній день є важливим для кожного з нас! Поздоровляю! Всім добра", - написала співачка.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Наталія Могилевська

"Дорога подруга, я хочу щоб ти знала, що після 30-ти життя тільки починається!" - заявила артистка.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Катерина Кухар

"З Днем Незалежності, Україно! Зі святому кожного з нас! Незалежність - це про свободу, про можливість творити, про кохання, відданість та волю до життя!Насолоджуйтесь, закохуйтесь, радійте, відчувайте життя кожною клітинкою вашого тіла! Україна - це ми! Незалежність - у кожному з нас!"- зазначила прима-балерина.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Злата Огневич

"З Днем Незалежності, моя країно! Ти така молода, амбіційна та прекрасна. Розквітай, моя єдина!" - побажала Нова "Холостячка".

Українські зірки привітали з Днем Незалежності 2021 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)