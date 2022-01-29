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Гроші на вітер: слідом за брендом купальників шанувальники "рознесли" нову лінію косметики Кайлі Дженнер

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Субота 29 січня 2022 09:14
Гроші на вітер: слідом за брендом купальників шанувальники "рознесли" нову лінію косметики Кайлі Дженнер Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер представила нову колекцію макіяжу власного бренду Kylie Cosmetics, приурочену до Дня святого Валентина. Цього разу наймолодша мільярдерка в світі вирішила повністю змінити дизайн логотипу та оформлення лінійки.

До колекції увійшли палетка тіней для повік Dream About Me з 12 відтінків в рожево-коричневій гамі, хайлайтер у відтінку шампанського, набір лакових блисків для губ, рум'яна в стіках і два набори Lip Kits з матової помади, а також олівця для губ.

За традицією, вона оголосила про запуск в Instagram, давши фанатам можливість помилуватися новими продуктами. Але не всі з них оцінили їх високо. Багато хто висловив думку, що упаковка вийшла не оригінальною, а навпаки – повторює дизайн старих колекцій.

Гроші на вітер: слідом за брендом купальників шанувальники &quot;рознесли&quot; нову лінію косметики Кайлі Дженнер

Кайлі для нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

"Невже необхідно випускати нові колекції макіяжу щороку до кожного свята? На даний момент ви продаєте ті ж кольори в новій упаковці. Так марнотратно. Це субтвіт на косметику Кайлі. Кожне свято я бачу одне і те ж", "Кайлі, чому твоя нова колекція виглядає як перероблені кольори?", – пишуть інтернет-користувачі.

Гроші на вітер: слідом за брендом купальників шанувальники &quot;рознесли&quot; нову лінію косметики Кайлі ДженнерГроші на вітер: слідом за брендом купальників шанувальники &quot;рознесли&quot; нову лінію косметики Кайлі ДженнерГроші на вітер: слідом за брендом купальників шанувальники &quot;рознесли&quot; нову лінію косметики Кайлі Дженнер

Нову колекцію в мережі "рознесли" (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Крім цього, фоловерам не сподобалася і якість кометики. Так, шанувальниці бренду відзначають, що формула помади явно потребує "вдосконалення", так як вона "сохне, утворюючи плями, і виглядає огидно". Закінчилося обговорення тим, що весь бренд був названий "застарілим" і таким, що не виріс за останні кілька років.

Пізніше фанати переключилися на інше дітище Кайлі – бренд купальників Kylie Swim. Нагадаємо, колекція купальників Кайлі була зустрінута не сильно тепло через якість виробів. У соцмережах, зокрема, в TikTok, піднялася ціла хвиля обговорень, що купальники не коштують своїх грошей – при вартості $80 на них є маса огріхів: випущені нитки, прозора тканина і нерівні шви.

Нагадаємо, не так давно Кайлі Дженнер стала найпопулярнішою дівчиною в Instagram.

Також деякі фанати впевнені, що вона вже народила другу дитину.

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