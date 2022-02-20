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Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II: була грайлива і відпускала колючі жарти

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Неділя 20 лютого 2022 15:33
Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II: була грайлива і відпускала колючі жарти Деніел Крейг розповів про приватну розмову з Єлизаветою II (фото: instagram.com/007)
Автор: Ольга Турчанікова

Днями виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг став гостем американського ТВ-шоу Стівена Кольбера. Актор розповідав про зйомки в заключній для себе частині бондіани "Не час вмирати", а також поділився цікавими фактами про спільну роботу з Єлизаветою II.

Йдеться про проморолик, який був знятий в 2012-му році під час Олімпійських ігор в Лондоні і святкування діамантового ювілею правління Її Величності.

За спогадами Крейга, королева "схвалила ідею про спільні зйомки за п'ять хвилин". А до зйомок поставилася дуже творчо, пропонуючи свої ідеї і відпускаючи жарти щодо виразу обличчя агента 007.

Деніел Крейг розповів, що приватна розмова з королевою відбулася несподівано – в Букінгемський палац його викликав терміново режисер Денні Бойл.

"Того дня я був сварливий, а Її Величність була дуже грайливо налаштована. Вона пропонувала ідеї для спільної зйомки в її покоях. Було очевидно, що вона дивилася всі фільми з моєю участю, і навіть прокоментувала мою навмисну серйозність... "Так, фотографуйте нас. І його, хоча він ніколи не посміхається, вірно?", – сказала жартома Єлизавета II.

Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II: була грайлива і відпускала колючі жарти

Деніел Крейг в "Не час вмирати" (фото: instagram.com/007)

До слова, новий Джеймс Бонд буде відомий вже скоро – актор, який замінить на посаді Деніела Крейга, буде названий після премії "Оскар".

Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II: була грайлива і відпускала колючі жарти

Єлизавета II любить фільми Крейга (flickr.com)

Раніше ми писали про найвірогідніших претендентів на цю роль.

Також днями стало відомо, що здоров'я королеви сильно похитнулося.

Читайте про улюблений сніданок Єлизавети II, який вона їсть щодня вже 70 років.

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