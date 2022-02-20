Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II: була грайлива і відпускала колючі жарти

Днями виконавець ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг став гостем американського ТВ-шоу Стівена Кольбера. Актор розповідав про зйомки в заключній для себе частині бондіани "Не час вмирати", а також поділився цікавими фактами про спільну роботу з Єлизаветою II.

Йдеться про проморолик, який був знятий в 2012-му році під час Олімпійських ігор в Лондоні і святкування діамантового ювілею правління Її Величності. За спогадами Крейга, королева "схвалила ідею про спільні зйомки за п'ять хвилин". А до зйомок поставилася дуже творчо, пропонуючи свої ідеї і відпускаючи жарти щодо виразу обличчя агента 007.