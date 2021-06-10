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Зухвала Кароль в лакових брюках знову "спровокувала" розмови про роман з Баланом

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Четвер 10 червня 2021 20:57
Зухвала Кароль в лакових брюках знову "спровокувала" розмови про роман з Баланом Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karo)
Автор: Lite

Тіна Кароль вміло розбурхує фантазію шанувальників, публікуючи пікантні знімки з нових фотосетів. Навіть рекламні кампейни в її виконанні перетворюються на спокусливу демонстрацію розкішних форм зірки і її вміння триматися перед камерою. Шанувальники артистки досі плекають надію на те, що між нею і екс-тренером Голосу країни Даном Баланом роман, хоч зірки вже і розіяли здогади романтичних фанів. Так, нове фото Тіни несподівано знову спровокувала розмови про стосунки з темпераментним молдавським мачо.

А сторінці зірки в Instagram з'явився кадр, на якому вона позує в латексних штанях і топі з банданою на голові.

Нігті зірки покриті чорним лаком, а сама вона схожа на справжню рок-діву. Втім, шанувальникам в очі кинулося те, що лаковані штани зірки дуже схожі на ті, що любить носити Дан Балан. Так вони вирішили, що вподобання в гардеробі у артистів "сімейні".

Зухвала Кароль в лакових брюках знову &quot;спровокувала&quot; розмови про роман з Баланом

Тіна Кароль показала зухвалий образ (фото: instagram.com/tina_karo)

Звичайно, фанти Тіни щедро обдарували її компліментами.

  • Ера високого стилю
  • Шкіряні штани це щось з чимось, я попливла. Мабуть, у вас з Даном сімейне?!
  • Штани,здається, сімейні
  • Ну, привіт, штани у "друга" позичила?
  • Міс досконалість
  • Rock girl
  • Бандитка
  • Така різна і така класна, завжди
  • Яка ж ви красива
  • Ну, ідеальна ж

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль здивувала незвичайним лотом для аукціону.

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