ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікніку

Новость на русском →
США, Вівторок 27 липня 2021 22:22
У зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікніку Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: RBC.UA

Мадонна, якій в серпні виповниться 63, не перестає епатувати. Цього разу співачка влаштувала грандіозну сімейну вечірку, куди одягла сексуальне вбрання. У число запрошених, зрозуміло, потрапив і її молодий бойфренд Ахламалік Уільямс. Також на знімках є діти королеви поп-сцени.

Пости викликали серед фанатів бурхливу і неоднозначну реакцію.

Мадонна вибрала образ максимально спокусливий. Вона позує на знімках в джинсових міні-шортах, колготках сіточкою, топі кремового відтінку з високим горлом, а також ковбойському капелюсі і туфлях-човниках. Співачка прийняла масу провокаційних поз. Наприклад, розкинула широко ноги, сидячи на надувному матраці у вигляді рожевого фламінго.

У зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуУ зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікнікуМадонна на пікніку в колі сім'ї (фото: instagram.com/madonna)

Діти співачки, 15-річний Девід і восьмирічні близнючки Естер і Стелла також приміряли яскраві вбрання. Дружна компанія веселиласяя к могла: всі разом смажили рибу і хот-доги, співали, танцювали і грали в шахи. На одному з відео Мадонна продемонструвала почуття до свого хлопця. Вона притискається до бойфренда, обійнявши його ззаду.

Мадонна з бойфрендом і сім'єю (відео: instagram.com/madonna)

Користувачі мережі відреагували на пости по-різному. Були ті, хто вважає Мадонну вічно молодою. А інші впевнені, що поведінка співачки не личить жінці її років.

Раніше ми писали, що співачка шокувала мережу дивним зовнішнім виглядом.

Читайте LITE в Google News
певец молодежь Мадонна
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Руслан Тимофєєв: Adventures Lab шукає свого єдинорога
Руслан Тимофєєв: Adventures Lab шукає свого єдинорога