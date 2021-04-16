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Зухвало і стильно: Джамала кардинально змінила зачіску

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 09:33
Зухвало і стильно: Джамала кардинально змінила зачіску Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Відома українська співачка Джамала не боїться експериментів і періодично дивує шанувальників черговими змінами у зовнішності. Не так давно пекуча брюнетка раптово постала з довгими білявими локонами - втім, то виявилася лише перука. Тепер же артистка справді кардинально змінила зачіску.

Своїм новим зухвалим образом Джамала похвалилася в Instagram.

Так, виконавиця змінила подовжене каре на довгі африканські косички.

Крім того, співачка влаштувала фотосесію в стильному образі - вона приміряла темні джинси з дірками на колінах, сіру сорочку оверсайз з нашивками і написами і білі кеди. Зухвалий лук доповнив легкий макяиж з акцентом на очах.

Зухвало і стильно: Джамала кардинально змінила зачіску

За словами Джамали, на створення такої зачіски пішло 7 годин, зате її можна буде носити все літо.

"У будь-якій незрозумілій ситуації міняй зачіску!" – пояснила артистка.

Зухвало і стильно: Джамала кардинально змінила зачіскуЗухвало і стильно: Джамала кардинально змінила зачіску

Джамала вразила новим образом - співачка зробила африканські косички (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальникам такий експеримент сподобався і вони зазначили, що така зачіска Джамалі дуже до лиця.

  • Це ж таааак боляче
  • Клас. Вам дуже личить!
  • Дуже красиво!!! Незвично
  • Вогонь
  • Як класно!
  • Яка стильна, хочу такий образ!
  • Ох, яка гарна
  • Дуже класно. Дівчисько
  • Так! Ну дуже вдалий образ!
  • Вау, стильно!!!

Нагадаємо, раніше Джамала різко поставила на місце незадоволених її формами після других пологів.

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