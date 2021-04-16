Зухвало і стильно: Джамала кардинально змінила зачіску

Відома українська співачка Джамала не боїться експериментів і періодично дивує шанувальників черговими змінами у зовнішності. Не так давно пекуча брюнетка раптово постала з довгими білявими локонами - втім, то виявилася лише перука. Тепер же артистка справді кардинально змінила зачіску.

Так, виконавиця змінила подовжене каре на довгі африканські косички.

Крім того, співачка влаштувала фотосесію в стильному образі - вона приміряла темні джинси з дірками на колінах, сіру сорочку оверсайз з нашивками і написами і білі кеди. Зухвалий лук доповнив легкий макяиж з акцентом на очах.

За словами Джамали, на створення такої зачіски пішло 7 годин, зате її можна буде носити все літо.

"У будь-якій незрозумілій ситуації міняй зачіску!" – пояснила артистка.

Джамала вразила новим образом - співачка зробила африканські косички (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальникам такий експеримент сподобався і вони зазначили, що така зачіска Джамалі дуже до лиця.