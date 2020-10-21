Зухвало і стильно: Надя Дорофєєва показала, з чим носити ультрамодні чоботи

Співачка поділилася модним луком

Надя Дорофєєва – приклад для наслідування для багатьох шанувальниць, при виборі одягу - в тому числі. У кожному новому образі співачка вдало поєднує предмети гардеробу, вона виглядає однаково шикарно як в спідницях і сукнях, так і в джинсах і шортах. Дівчина вміє підібрати потрібні аксесуари, так що фоловерам її Instagram-сторінки залишається тільки вчитися у співачки і залишати коментарі-захоплення.

Ось і на цей раз Надя поділилася знімком в стильному луці: ультрамодні чоботи на товстій підошві, міні-спідниця в чорно-білу гусячу лапку, чорний лонгслив і, на завершення образу, – стильний шкіряний піджак оверсайз.

Навіть манікюр зірки виконаний в тон вбрання. Яскравою деталлю на знімку стала тільки рожева багаторазова кружка для кави - і красиво, і допомога планеті.

Надя Дорофєєва продемонструвала стильний лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями вирушила на відпочинок до Туреччини. Звідти співачка невпинно ділилася знімками, фото в купальнику і коротких джинсових шортах особливо сподобалися фанатам.