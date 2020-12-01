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Белла Хадід підірвала мережу апетитними формами у відвертій міні-сукні

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 22:20
Белла Хадід підірвала мережу апетитними формами у відвертій міні-сукні Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Модель показала новий образ

Белла Хадід не втомлюється дивувати мережу новими стильними і жаркими образами. Цього разу модель приміряла спокусливу міні-сукню світло-зеленого відтінку. Завдяки глибокому вирізу на грудях, а також крою воно продемонструвало відразу всі достоїнства фігури 24-річної зірки. Доповнили лук Белли чорна стьобана сумочка від Michael Kors на ланцюжку, золоте кольє, великі сережки з леопардовим принтом, а також масивний браслет. Макіяж вона зробила легкий, а волосся заплела в хитромудру зачіску, залишивши в особи пару кісок. Вийшло стильно й зухвало, цілком у дусі молодшої Хадід.

Белла Хадід підірвала мережу апетитними формами у відвертій міні-сукніБелла Хадід підірвала мережу апетитними формами у відвертій міні-сукніБелла Хадід підірвала мережу апетитними формами у відвертій міні-сукні
Белла в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, поки Белла красується в новому гарячому аутфіті, Джіджі Хадід вирішила знову показати сімейні фото. Цього разу вона продемонструвала кілька фото з періоду вагітності. Причому на знімках компанію їй склав і батько малятка - коханий Джіджі Зейн Малік. Милі кадри Джіджі підписала: "Август, чекаємо нашу дівчинку". У відповідь мережа вибухнула коментарями, називаючи їх ідеальною парою і сім'єю.

Белла Хадід підірвала мережу апетитними формами у відвертій міні-сукні
Джіджі і Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, раніше ми писали, які пуховики обирають зірки в цьому сезоні. Белла Хадід разом зі своєю мамою обрали незвичайні куртки.

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