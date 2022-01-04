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Як у дитинстві: Лілія Ребрик показала, як її сім'я проводить перші дні нового року

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Вівторок 04 січня 2022 14:33
Як у дитинстві: Лілія Ребрик показала, як її сім'я проводить перші дні нового року Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Лілія Ребрик відсвяткувала Новий рік у колі сім'ї - чоловіка Андрія Дикого та дочок Діани та Поліни. Звичайно, "дика сімейка" не упустила нагоди влаштувати атмосферний святковий фотосет. А ось перші дні нового року вони за традицією провели у батьків ведучої.

Затишним сімейним знімком у розширеному складі Лілія поділилася у своєму Instagram.

На фото всі сидять на килимі під вбраною ялинкою в домашньому одязі. Ребрик і члени її сім'ї мило притиснулися один до одного і сяють щасливими посмішками. Звичайно ж, не забули і про улюбленого вихованця - ведуча тримає собачку Діксі на руках.

У підписі артистка поміркувала про те, чим можна займатися в перші дні після свята і розповіла про свої сімейні традиції.

Як у дитинстві: Лілія Ребрик показала, як її сім'я проводить перші дні нового року

Лілія Ребрик зворушила затишним сімейним знімком, зробленим в гостях у своїх батьків (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ці перші дні нового року - найособливіші у всьому році!
Хтось ставить життя на паузу:

  • відлежується, ловить кайф від новорічних (або необов’язково!) фільмів, поки в келишку дзвенить шампанське;
  • хтось їде за натхненням в засніжені гори і там божеволіє від щастя від шаленої швидкості вниз горою.
  • а хтось навпаки: шукає затишку на пекучому сонці, коли до моря - рукою подати, а пальці ніг просто тонуть у піску!
  • а хтось у ці дні - натхненно працює!
  • Ми ж з року у рік їдемо до батьків!" - поділилася Лілія.

За словами теледіви, такі посиденьки повертають її в дитинство і дають зарядитися натхненням.

"Ми шукаємо і знаходимо своє натхення коло батьків, поруч з ними, щоб як у дитинстві: шалено ароматно пахне з кухні, значить, там щось чаклує мама і дітям до неї зась! Поруч з дітьми метушиться тато, розгортають новорічні подарунки - їх дбайливо і з коханням поклали ще у новорічну ніч під ялинку спеціально для нас! І цього так не вистачає у дорослому заклопотаному житті! Хай у кожного буде свій затишок, свій кайф у ці дні!" - написала Ребрик.

Підписники актриси погодилися, що це прекрасний варіант для новорічних свят, і залишили теплі слова на адресу її сім'ї.

  • Поліна на дідуся схожа
  • Так люблю за вами постерігати, ви сім'я для прикладу. Всього вам найкращого
  • Як я люблю Ваші фото про воз'єднання родини! Всі на них такі щасливі!
  • Це ідеальний варіант
  • Які ж Ви молодці! Щастя Вам!
  • Гарна родина!!!
  • Неймовірно красиві!!! Ліля, я Вами захоплююся
  • Дуже красиво і всі такі класні

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик у золотистій атласній сукні показала святковий образ біля ялинки.

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Лілія Ребрик
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