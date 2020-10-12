Дівчинка виросла: спокуслива Анна Трінчер показала всю себе в новому відео

Анна Трінчер презентувала відвертий відеокліп "Малиновые волосы"

Кумир всіх підлітків України Анна Трінчер презентувала відвертий відеокліп, який отримав дуже суперечливі коментарі та відгуки.

Підготовка до зйомок була вкрай ретельною, співачка готувалася цілий місяць і в підсумку вразила глядачів своїм талантом і жіночою привабливістю.

На відео дівчина виконала кокетливий і досить спокусливий танець.

При цьому, в кадрі Анна змінила кілька нарядів. Спочатку була одягнена в красивий відкритий топ блакитного кольору. Пізніше - білий топ з екстравагантними пір'ям. Потім постала перед фанами у дуже короткому рожевому топі, а наприкінці - в сірому з повністю оголеною спиною.

Глядачі поділилися на два табори. Одні почали активно хвалити виконавицю і писати, що кліп просто чудовий. У той же час, багатьом не сподобався ролик. Зокрема, деякі меломани вважають, що сюжет відео ніяк не пов'язаний з текстом пісні...

Втім, Аня і сама розповіла, що в цьому кліпі сюжетна лінія практично не має значення. За словами артистки, її головною метою було показати себе з іншого боку.

Заради цього вона тренувалася і займалася танцями цілий місяць. Завдяки чому здивувала всіх своєю гнучкістю, пластичністю і жіночої харизмою. Ретельно готувалася і знімальна команда: спеціально для кліпу довго шукали раритетний автомобіль "Запорожець", пофарбований у золотий колір. І наостанок, треба віддати належне милим песикам-далматинцям, які також взяли участь у зйомках.

Дивіться новий кліп Анни Трінчер на пісню "Малиновые волосы"

У кожного глядача склалася власна думка: комусь все сподобалося, хтось порахував плоди творчості Трінчер "не дуже". Але своєї мети дівчина досягла - вона показала себе іншою, розкрилася з нового боку. Природно, не всі готові прийняти Аню не такою, якою її звикли бачити.

Також пропонуємо вам прочитати 5 невідомих фактів про співачку Kler